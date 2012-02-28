محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد جرائم در نظر گرفته شده برای بانکهای متخلف گفت: بانک مرکزی جرائمی را برای بانکهایی که از دستورالعمل ها تخطی کنند، در نظر گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی جرائمی را از لحاظ مادی برای بانکهای متخلف در نظر می گیرد، به علاوه اینکه محدودیت‌هایی برای فعالیت بانکهای متخلف ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد محدودیت در فعالیت برخی از فعالیتهای بانکهای متخلف را در بر می گیرد، عنوان کرد: در صورتی که بانکها به تخلفات خود مصر باشند، بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را لغو و آنها را می بندد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانکها به درستی به وظایف خود عمل می کنند، افزود: برخی از بانکها دستورالعملها را رعایت نمی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی تصمیمات و جرائمی را که در مورد اینگونه بانکها در نظر گرفته است، اعمال خواهد کرد.