پخش بیش از دو هزار دقیقه برنامه با موضوع حماسه حضور در رادیو البرز

مدیر روابط عمومی شبکه رادیویی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی در ایام انتخابات اظهار داشت: با توجه به رسالت رسانه ملتیدر ترغیب مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات رادیو البرز نیز از مدتها پیش در بخشهای گوناگون برنامه های متنوعی را با موضوع انتخابات تولید و پخش کرده است.

مجتبی امین الرعایا ادامه داد: شبکه رادیویی البرزبا پخش2140 دقیقه روزهای پنجشنبه وجمعه 11 و12 اسفند از ساعت 6 صبح تا 22 برنامه هایی را به صورت زنده وتهییجی با موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روی آنتن خواهد برد.

44 رویداد خبری از رادیو البرز پخش می شود

وی ادامه داد: در این دو روز رویدادهای البرز هر 30 دقیقه از ساعت 6 صبح تا 22 شب در قالب 44 رویداد خبری با موضوعات مختلف با هدف اطلاع رسانی، امید آفرینی و ایجاد فضایی پر شور و با نشاط در جامعه تهیه و پخش خواهد کرد.

وی به پوشش لحظه به لحظه اخبار مربوط به انتخابات مجلس نهم پیش ازانتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: روز انتخابات و پس از آن تا اعلام نتایج، انعکاس اطلاعات مربوط به تعداد و مکان استقرار صندوق های ثابت اخذ رای و همچنین صندوق های سیار، پیام رسانی پیرامون نحوه نظارت وبازرسی های ستاد برگزاری انتخابات در کشور و استان از جمله اقدامات این رادیو در پوشش خبری این رویداد مهم است.

آخرین اخبار روز انتخابات روی آنتن می رود

امین الرعایا یادآور شد: نحوه فعالیت اعضای ستاد انتخابات وکمیته های انتخاباتی به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه، خوانش بیانیه ها و اطلاعیه های ادارات، نهادها و ارگان ها همچنین شخصیت ها ومقامات کشوری واستانی مبنی بردعوت مردم به حضور در انتخابات با هدف تهییج و ترغیب آنان، بازتاب حضور رای اولی ها، اطلاع رسانی درباره نحوه رای گیری در صندوق های ثابت همچنین فعالیت صندوق های سیار، خوانش اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور و استان و پوشش لحظه به لحظه حضور مردم سراسر کشور و استان در انتخابات، پخش گزارش های متنوع و متعدد وبیان جزئیات برگزاری انتخابات از زبان مسئولان اجرایی دیگر برنامه رادیو البرز در روز انتخابات است.

وی همچنین از کار چهار گروه برنامه ساز رادیو البرز با ساختار پیامی کلامی و آوایی وبا رویکرد تهییجی برای حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای خبر داد.

گزارشگران رادیو البرز به شهرستانهای استان می روند

مدیر روابط عمومی شبکه رادیویی البرز گفت: جهت اطلاع رسانی وامید آفرینی گزارش های گزارشگران اعزامی به نقاط مختلف همراه با ارتباطات تلفنی مسئولین و گزارش های مردمی و پخش سرودهای ملی و میهنی در خصوص انتخابات از دیگر برنامه های این شبکه رادیویی به شمار می رود.

امین الرعایا گفت: در روز 12 اسفندماه با اعزام استودیو سیار و واحد پرتابل به استانداری، فرمانداری،مسجد جامع رجایی شهر و اعزام 5 تیم گزارشگری به سطح شهر کرج وشهرستان های استا البرز ارتباط مستقیم و گزارش های مردمی و مصاحبه با مسئولین انتخابات انجام خواهد شد.