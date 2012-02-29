کابوس تمام نشدنی جامعه آمریکا/ امنیت داخلی فدای جنگ طلبی واشنگتن

تیراندازی روز دوشنبه که در آن یک دانش آموز کشته شد در حالی رخ داد که مردم آمریکا خاطرات تلخ زیادی از حوادث تیراندازی به یاد دارند و تلخ ترین خاطره در این میان مربوط به فروردین ماه سال 86 است که در آن مرد مسلحی با ورود به دانشکده فناوری ویرجینیا و گشودن آتش بر روی دانشجویان حمامی از خون به راه انداخت که حاصل آن کشته شدن حداقل 32 دانشجو بود.

در این حادثه که خونین ترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا محسوب می شود، فرد مسلح پس از قتل عام دانشجویان اقدام به خودکشی کرد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 33 تن برسد. شاهدان عینی این حادثه تیراندازی فرد مسلح به روی دانشجویان را غیرقابل تصور و وحشتناک توصیف کردند.

مسئله داشتن اسلحه و استفاده از آن، هنوز هم موضوع داغی در این کشور است. بیشتر آمریکایی ها طرفدار وضع قوانین سخت تری در مورد اسلحه هستند. هر ساله حدود 30.000 نفر در اثر شلیک اسلحه به صورت خودکشی، جنایت، و یا به طور تصادفی کشته می شوند. حدود 80 درصد از جرایم با اسلحۀ گرم صورت می گیرد. گاهی غیرنظامیان برای جلوگیری از جرم از اسلحه استفاده می کنند، و پژوهش کنندگان به بحث خود دربارۀ انواع سلاح های تدافعی و قانونی ادامه می دهند.

قانونی برای کشتار مردم



آمریکایی ها، مالک 270 میلیون قبضه اسلحه هستند، تقریبا به ازای هر نفر یک اسلحه؛ بعضی از مردم آمریکا بیشتر از یک اسلحه دارند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می شوند، تعداد تفنگ، به نسبت 2 به 1، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت تیر است. در دهۀ 1960، حدود نیمی از مردم آمریکا دست کم یک اسلحۀ گرم در خانه داشتند؛ امروزه تقریبا در یک سوم از منازل، اسلحۀ گرم پیدا می شود . دکتر رابرت اسپیتزر

در دومین متمم قانون اساسی آمریکا (که بخشی از منشور حقوق بشر است) از "حق حمل سلاح" دفاع شده است. در این متمم از "نیروی شبه نظامی منظم" هم صحبت به میان آمده است. آمریکاییان درمورد تفسیر صحیحی از متمم دوم قانون اساسی هنوز به نتیجۀ واحدی نرسیده اند. در سال 2008، دیوان عالی برای اولین بار تفسیری از این متمم به دست داد که مبنی بر حق داشتن سلاح در خانه و برای دفاع شخصی بود. با این حال، دیوان عالی تصریح کرد که این حق، نامحدود نیست و قوانین نظارتی به جای خود باقی خواهند بود.

در آمریکا امروزه داشتن اسلحه مشمول تعداد کمی از قوانین می شود، که بیشتر ناشی از خشم عمومی و واهمۀ مردم از بروز جنایات مربوط به داشتن اسلحه است، و یا قتل شخصیت های برجسته. قوانین مربوط به سلاح گرم، در 50 ایالت آمریکا و واشنگتن کم و بیش در نوسان است.

حمل سلاح توسط شهروندان امریکا پدیده ای جدید نیست اما به نظر می رسد این پدیده در این کشور در حال گسترش است. برخی از ایالات امریکا که تا قبل از این فروش سلاح را ممنوع اعلام کرده بودند دیگر این قانون را لغو کرده اند.

دکتر "رابرت اسپیتزر" استاد برجسته و رئیس گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک در کورتلند در این رابطه می گوید : آمریکایی ها، مالک 270 میلیون قبضه اسلحه هستند، تقریبا به ازای هر نفر یک اسلحه؛ بعضی از مردم آمریکا بیشتر از یک اسلحه دارند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می شوند، تعداد تفنگ، به نسبت 2 به 1، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت تیر است. در دهۀ 1960، حدود نیمی از مردم آمریکا دست کم یک اسلحۀ گرم در خانه داشتند؛ امروزه تقریبا در یک سوم از منازل، اسلحۀ گرم پیدا می شود.

سنت مالکیت اسلحۀ گرم در آمریکا به قرن هفدهم بازمی گردد، یعنی زمانی که مستعمره نشینان باید از جان خود دفاع می کردند. آنها برای رویارویی با حمله بومیان آمریکا یا نیروهای اروپایی، گروه های شبه نظامی تشکیل می دادند. اما تا نیمۀ قرن نوزدهم، داشتن اسلحۀ گرم عمومی نبود و غالب مردانی که در گروه های شبه نظامی فعالیت داشتند چیز زیادی از داشتن اسلحه و طرز استفاده از آن نمی دانستند.

این وضعیت در حالی است که موارد تاسف بار زیادی در سالهای اخیر در آمریکا رخ داده برای مثال مردم آمریکا در 27 بهمن ماه سال 86 حادثه تاسف بار دیگری را تجریه کردند که در این حادثه مرد جوانی با ورود به سالن دانشگاهی در شمال ایلینویز آمریکا اقدام به شلیک گلوله به سمت دانشجویان کرد که در نتیجه این تیراندازی 6 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. در آن حادثه یک مرد جوان سیاه پوش با یک قبضه تفنگ شکاری و دو سلاح کمری به سوی 160 دانشجوی حاضر در سالن سخنرانی دانشگاه ایلینویز آتش گشود.این مرد جوان، 20 تا 30 گلوله به سمت دانشجویان شلیک کرد و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

در تاریخ 15 فروردین سال 88 نیز مردی با حمله به یک مرکز مهاجرین در شهر "بینگمتون" ایالت نیویورک اقدام به گروگان گرفتن تعدادی از افراد حاضر در این مرکز کرد که در این حادثه فرد گروگان گیر پس از به قتل رساندن 13 گروگان به زندگی خود نیز خاتمه داد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 14 نفر برسد.

تیراندازی در آمریکا و کشته شدن مردم در این حوادث فقط محدود به این چند مثال نیست و همانطور که اشاره شد کشته شدن سالانه 30 هزار نفر در حوادثی که در آنها از اسلحه گرم استفاده شده نشان می دهد که مردم آمریکا از این موضوع نگران هستند اما با این وجود و به دلیل سودسرشاری که در تجارت اسلحه و صادرات آن به کشورهای دیگر وجود دارد قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی تمایلی برای ممنوع کردن فروش و حمل سلاح در ایلات متحده ندارند.