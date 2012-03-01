حسینعلی زاهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیار خطیر و مهم عنوان کرد و افزود: حساسیت این انتخابات بیشتر از انتخابات دیگر است.

وی ادامه داد: مردم ولایی شهرستان ماهنشان همانند انتخابات دیگر باز هم در صحنه حاضر خواهند شد و حماسه بزرگی را دوباره ایفا خواهند کرد.

امام جمعه شهرستان ماهنشان تاکید کرد: مردم نظام جمهوری اسلامی ایران رکورد شکن تاریخ بوده اند و باز هم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رکوردشکن خواهند بود.

زاهدی پور افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با ساختار و مبنای دینی که دارد باز هم در این عرصه پیروز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مردم باید با معیارهایی که مقام معظم رهبری فرموده اند کاندیدای اصلح را انتخاب کنند لذا با انتخاب درست مردم آینده کشور را رقم می زنند.

امام جمعه شهرستان ماهنشان گفت: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات به فرمان مقام معظم رهبری لبیک می گویند.

زاهدی پور در ادامه، انتخاب به جا و شایسته کاندیداها در توسعه کشور تاثیر به سزایی دارد لذا در راستای توسعه کشور مردم باید با بصیرت نماینده و سکان دار مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنند.

