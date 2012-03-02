سخنان اوباما در آستانه دیدار با پرز/ حمایت از اسرائیل "مقدس" است!

درحالی که تنها سه روز به مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید درباره موضوع برنامه هسته ای ایران باقی نمانده است، "باراک اوباما" روز گذشته در یک سخنرانی در جریان یکی دیگر از دیدارهای انتخاباتی خود در نیویورک بار دیگر ارادت خود را به صهیونیستها ابراز کرد و با تاکید بر ادامه کمک های نظامی ایالات متحده به اسرائیل حمایت کشورش را از رژیم صهیونیستی "مقدس" توصیف کرد.

اوباما در ادامه این سخنرانی بر همکاری آمریکا با رژیم صهیونیستی برای ایجاد صلحی پایدار در منطقه تاکید کرد و ادعا کرد: از اسرائیل می خواهیم تا "برتری نظامی" خود را در منطقه خاورمیانه حفظ کند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات متناقض خود به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در پی خیزش مردم منطقه و بیداری اسلامی و گسترش موج احساسات ضد اسرائیلی اذعان کرد.

وی تاکید کرد: تغییرات ناگهانی در خاورمیانه باعث پیچیده تر شدن اوضاع سیاست خارجی در منطقه شده است و با تغییر ساختار مدیریت در خاورمیانه آمریکا مجبور است تا نگرش مردم منطقه را که شماری از آنها ضد اسرائیلی هستند، در نظر بگیرد.

رژیم صهیونیستی امروزه بیش از پیش در نگاه جهانیان منزوی است و در دو سال گذشته بسیاری از نهادهای بین المللی اقدامات قانونی علیه رژیم اسرائیل را برای نشان دادن این موضوع که صهیونیست ها نیز باید همانند آپارتاید آفریقای جنوبی منزوی شوند، انجام داده اند.

در حقیقت انقلاب های مردمی تونس، مصر، یمن، اردن و لیبی که در پی آزادی و دموکراسی هستند، برای رژیم صهیونیستی و همپیمانان این رژیم نگران کننده است زیرا در پی سقوط رژیم مبارک هم اکنون روابط قاهره با تهران رو به بهبود است اما با تل آویو دچار تنش روزافزون شده است.

همچنین موضع سرسختانه صهیونیست ها در قبال نوار غزه و ادامه محاصره این منطقه و حمله به کاروان آزادی و کشته شدن 9 فعال ترک باعث شد تا ترکیه رابطه نزدیک تری را با سران کشورهای عربی ایجاد کند و همواره آمادگی خود را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام کند که همین موضوع باعث متشنج تر شدن شده روابط آنکارا-تل آویو شد.

اظهارات شیمون پرز درباره برنامه هسته ای ایران درحالیست که مقامات آمریکایی و غربی بارها ضمن هشدار درباره عواقب ماجراجویی علیه ایران اعلام کرده اند گزینه نظامی باعث متوقف کردن برنامه هسته ای نمی شود و اگرچه ممکن است در زمانی کوتاه باعث کند شدن این برنامه شود اما ایرانی ها همچنان در زمینه هسته ای جدی هستند.

رژیم صهیونیستی درحالی به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می دهد که هر روز شاهد پیوستن بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکای مرکزی و جنوبی به قطار شناسایی کشور مستقل فلسطین هستیم اما این رژیم با بی اعتنایی به خواست جهانیان به توسعه شهرک های یهودی نشین می پردازد.

البته نکته جالب این است که این بار چاپلوسی های اوباما از رژیم صهیونیستی مورد تمجید حاضرین قرار نگرفت و در این میان یک زن سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را قطع کرد و فریاد زد: "از قدرت خود استفاده کرده و به ایران حمله نکنید"، رئیس جمهوری آمریکا نیز پاسخ داد "هیچ کس اعلام جنگ نکرده و شما در این زمینه عجله کرده اید".

دیدار اوباما و نتانیاهو در روز دوشنبه در کاخ سفید درحالیست که اختلافات زیادی میان این دو همپیمان قدیمی وجود دارد، درحالیکه صهیونیست ها با بی اعتنایی به کلاهک های هسته ای خود مدعی بعد نظامی برنامه هسته ای ایران بوده و خواستار بکارگیری گزینه نظامی علیه این کشور در صورت شکست تحریم های نفتی هستند، دولت آمریکا با اشاره به عواقب ماجراجویی علیه تهران این اقدام را خطرناک توصیف کرده است.

ادعاهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران درحالیست که ایران یکی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و پیمان "ان پی تی" را امضا کرده و استفاده از انرژی هسته ای را حق مسلم خود می داند و اخیرا نیز 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا اذعان کردند ایران در پی ساخت سلاح هسته ای نیست.

نتانیاهو این اظهارات را در حالی بیان می کند که رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته ای تهدیدی اصلی برای امنیت جهان به شمار می رود و در حقیقت انجام موفق کلیه آزمایشها بر روی سیستم ها و تجهیزات اصلی رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر در یکسال گذشته و تایید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تا بدان حد خشم مقامات این رژیم را برانگیخته که باعث شده تا نتانیاهو درادامه جوسازی های خود علیه ایران دست به دامان آمریکا شود.

اوباما همچنین امروز جمعه با "جو بایدن" معاون اول خود و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه دیدار می کند و این دو مقام ارشد را بیشتر در جریان سیاست های کشورش در قبال رژیم صهیونیستی قرار می دهد.

اوباما این اظهارات را درحالی بیان کرد که زمان زیادی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده و در این فرصت کوتاه نامزدهای جمهوریخواه در تلاش برای کسب آرای صهیونیست ها به منظور بالا بردن شانس خود در انتخابات بوده و در این میان اظهارات ضد ایرانی را مطرح می کنند.

رئیس جمهوری آمریکا نیز در این میان برای آنکه از دیگر نامزدهای جمهوریخواه عقب نیفتند همین سیاست را در پیش گرفته و با بیان اظهارات ضد ایرانی ارادت خود را به صهیونیست ها نشان می دهد زیرا نیازمند حمایت لابی های صهیونیستی از ایده های انتخاباتی خود است.

همچنین در آستانه این دیدار مهم "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در هتلی در منهتن، آمریکا را متحد و دوست این رژیم خواند و خواستار افزایش فشارها علیه ایران به سبب پافشاری بر حق مشروع هسته ای خود شد.

پرز در ادامه از تصمیم خود برای دیدار با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی این تشکیلات در خصوص ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه خبر داد زیرا به گفته اوباما این مذاکرات تضمین کننده امنیت تل آویو در منطقه است.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه دولت ائتلافی نتانیاهو را مانعی بر سر اقداماتش در مسیر صلح در خاورمیانه و مذاکره با فلسطینی ها خواند که باید اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام داد.

پرز که روز یکشنبه پیش از دیدار اوباما با نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند، تاکید کرد: آمریکا باید تمام گزینه ها را در قبال ایران در نظر بگیرد.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه به تمجید از اوباما پرداخت و همکاریهای امنیتی میان واشنگتن و تل آویو را بهترین نوع همکاریها دانست که تاکنون میان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده وجود داشته است.

پرز در ادامه با بی اعتنایی به حق فلسطینیان در مذاکرات سازش گفت: درست در زمانی که راه حل های موجود بر سر مذاکرات سازش به بن بست رسیده است، دیگر مذاکره جواب نمی دهد و باید سیاست های خود را به فلسطینیان دیکته کنیم.

اظهارات رئیس رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران درحالیست که مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی بارها ضمن هشدار درباره عواقب ماجراجویی علیه ایران اعلام کرده اند گزینه نظامی باعث متوقف کردن برنامه هسته ای نمی شود و اگرچه در زمانی کوتاه باعث کند شدن این برنامه شود اما ایرانی ها همچنان در زمینه هسته ای جدی هستند.

از سوی دیگر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی بی ثباتی منطقه را از جمله پیامدهای مهم ماجراجویی علیه ایران می دانند و اذعان کرده اند که غرب و آمریکا قادر به انجام گزینه نظامی علیه این کشور نیستند و تنها با فرافکنی ها درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در پی افزایش تحریم ها علیه این کشور هستند.