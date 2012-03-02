48 هزار رای اولی در اردبیل واجد شرایط بودند

عباس دست باز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 800 هزار نفر تعداد واجدان شرایط اخذ رای در استان اردبیل افزود: با توجه به پیش بینیها تاکنون گزارشی از کمبود تعداد تعرفه ها مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس تعداد واجدان شرایط تنظیم شده است، اضافه کرد: طبق روال همیشگی تعداد تعرفه ها بر اساس تعداد واجدان شرایط به استانها ارسال شده و در هیچیک از محلهای اخذ رای احتیاجی به افزایش تعرفه وجود نداشته است.

دست باز با اشاره به تمدید زمان اخذ رای گفت: به استناد تبصره چهار ماده 10 انتخابات قانون انتخابات، زمان اخذ رای همانند سایر استانهای کشور به مدت یک ساعت دیگه یعنی تا ساعت 21تمدید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در اخذ رای در هیچ کدام از شعبه ها وجود نداشته، تصریح کرد: تنها در روستای "چای پارا" در شهرستان خلخال ارتباط تلفنی قطع شده و نیروهای راهداری و امنیتی در تلاش هستند خود را به این روستا رسانده و وضعیت را بررسی کنند.

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل در پاسخ به سوالی در مورد افزایش شعبات رای در استان عنوان کرد: شعبه ها نمی تواند افزایش یابد و در زمان اتمام ساعات رای گیری اگر افرادی در شعبه رای باشند از آنها رای گیری خواهد شد.

