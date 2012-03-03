سیا ساکتی دکتر داروساز را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد 29 آذر امسال ماموران کلانتری 126 تهرانپارس در جریان وقوع یک زورگیری منجر به جرح در خیابان 176 غربی تهرانپارس قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام بررسی های مقدماتی مشخص شد که مالک خودرو به نام حسین 46 ساله در حین درگیری با سارقان به شدت از ناحیه شکم دچار آسیب و جراحت شده که بلافاصله به بیمارستان تهرانپارس منتقل شد اما به علت شدت جراحات ناشی جان سپرد.

در ادامه به دستور شاهنگیان ، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با حضور کارآگاهان اداره دهم در محل وقوع جنایت ، کارآگاهان به تحقیق از همسایگان و شاهدان احتمالی پرداختند . آنها در اظهاراتشان به کارآگاهان عنوان داشتند : حدود ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد روز سه شنبه 29 آذر، ناگهان با شنیدن صدای دزد ـ دزد از خانه بیرون آمده که مقتول را در حالیکه از در سمت راننده آویزان و با سارقان در حال درگیری بود ، مشاهده کردیم. یکی از سارقان که در پشت فرمان خودرو تویوتا کمری قرار داشت ، با افزایش سرعت خودرو و زدن مقتول به خودروهای پارک شده در کنار خیابان ، باعث پرت شدن وی بر روی زمین شد .دزدان پس از سرقت خودرو ، به سرعت از محل متواری شدند که در آن لحظه ما موفق به دیدن چهره سارقان نشدیم.

شاهدان صحنه مرگ مقتول در خصوص خودرو پراید کشف شده در محل جنایت نیز به کارآگاهان اعلام کردند: زمانیکه با اورژانس و 110 تماس گرفتیم ، بلافاصله اورژانس و گشت کلانتری در محل حاضر و مرحوم به بیمارستان انتقال پیدا کرد . در همین زمان متوجه یک دستگاه خودرو پراید رها شده در نزدیکی ساختمان شدیم که که سارقان پس از سرقت ، با رها کردن پراید از محل متواری شده بودند . بلافاصله مشخصات خودرو پراید توسط ماموران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که خودرو پراید رها شده ، دارای سابقه سرقت در کلانتری 114 غیاثی بوده و همان شب حادثه ، در منطقه اتوبان شهید محلاتی از مقابل در خانه به سرقت رفته است.

در شرایطی که تحقیقات مقدماتی برای شناسایی و دستگیری قاتلان در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار داشت و مشخصات خودروی مسروقه نیز در اختیار تمامی واحدهای انتظامی تهران بزرگ و سراسر کشور قرار گرفته بود ، سرنخ هائی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت که زمینه پیگیری های بعدی پرونده را ایجاد کرد .

بر اساس اطلاعات بدست آمده ، یکی از اراذل و اوباش سطح یک تهران به نام محسن 27 ساله با یک دستگاه خودرو تویوتا کمری سفید رنگ و برای خرید فروش موادمخدر شیشه به خیابان 17 شهریور مراجعه کرده بود. با بررسی مشخصات خودرو مشخص شد که این خودرو ، همان تویوتا کمری سرقت شده در منطقه تهرانپارس است . اطلاعات به دست آمده از سوابق محسن نشان داد که این متهم از مجرمان سابقه داری است که در سال های گذشته بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف شرارت ، مزاحمت ، رابطه نامشروع ، درگیری با مأموران ، حمل و استفاده از سلاح سرد و ... دستگیر و روانه زندان شده و در حال حاضر نیز تحت تعقیب پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ قرار دارد .

با تحقیقات انجام شده و شناسایی محل های تردد متهم در منطقه سرچشمه تهران ، هماهنگی های لازم با کلانتری 110 شهدا در خصوص این پرونده انجام شد و این در حالی بود که تیم ویژه ای از ماموران تجسس کلانتری نیز ، شناسایی مخفیگاه و دستگیری این متهم را به اتهام ایجاد درگیری و ارتکاب جرایم مختلف در دستور کار خود داشتند .

سرانجام محسن هفتم بهمن در منطقه سرچشمه و در زمان سوار شدن به یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ ، طی درگیری با ماموران دستگیر و از او یک قبضه چاقوی شکاری نیز کشف شد .

با انتقال متهم به اداره دهم ، تحقیقات از وی در خصوص سرقت تویوتا کمری آغاز شد . محسن در اظهارات خود مدعی شد که در سرقت تویوتا هیچ نقش و مشارکتی نداشته و خودرو از سوی دو برادر به نام های علی و عباس سرقت و در اختیار او قرار گرفته است .

همزمان با اعترافات محسن در خصوص سرقت تویوتا کمری توسط علی و عباس ، کارآگاهان اداره دهم از طریق پایگاه ششم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که یکی از مجرمان سابقه دار به نام حامد معروف به سیا ساکتی با یک دستگاه خودرو آزرا سرقت شده در منطقه نیاوران ـ به شیوه ایجاد تصادف عمدی ـ طی یک تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار از سوی ماموران کلانتری در میدان فردوسی دستگیر شده و در اعترافات خود در خصوص ارتکاب دیگر جرایم عنوان داشته که دو نفر از دوستانش به اسامی علی و عباس به همین شیوه اقدام به زورگیری یک دستگاه تویوتا کمری سفید رنگ در منطقه تهرانپارس کرده اند . بلافاصله ضمن انجام هماهنگی های لازم ، حامد از زندان قزل حصار به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال داده شد و تحقیقات از وی آغاز شد. او در بازجوئی ها همان صحبت های گذشته خود را در خصوص سرقت تویوتا کمری از سوی علی و عباس تکرار کرد .

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص علی و عباس ، دستگیری این دو برادر نیز در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت. این در حالی بود که علی 30 ساله پیش از این ، به اتهام شرارت و ایجاد درگیری در داخل قهوه خانه ای در چهارراه دروازه دولاب و استفاده از سلاح سرد تحت تعقیب پلیس قرار داشت که نهایتا وی نیز پنجم اسفند در خیابان خضرائی دستگیر شد. در زمان دستگیری ، علی به محض اطلاع از حضور ماموران در مخفیگاه خود تلاش داشت تا از طریق رفتن به پشت بام خانه های اطراف از محل متواری شود که در یک تعقیب و گریز و با تیراندازی هوایی ماموران دستگیر و به کلانتری انتقال پیدا کرد .

با انتقال او به اداره دهم ، وی در اظهارات خود عنوان داشت که به هیچ عنوان در سرقت تویوتا کمری نقشی نداشته و برادرش عباس همراه سیا ساکتی اقدام به سرقت تویوتا کمری کرده اند . با توجه به اعترافات علی ، مخفیگاه برادر وی شناسایی و هفتم اسفند توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شد .

با دستگیری عباس و اعتراف صریح به نقش و مشارکت خود در سرقت منجر به قتل و معرفی سیا ساکتی به عنوان راننده تویوتا کمری در زمان ارتکاب سرقت ، بار دیگر تحقیقات از سیا ساکتی آغاز و این بار وی به نقش و مشارکت خود در زورگیری منجر به قتل دکتر داروساز اعتراف کرد .

متهمان در اعترافات خود به کارآگاهان گفتند : پس از سرقت یک دستگاه خودرو پراید ، در حال گشت زنی در سطح شهر بودیم که به حوالی تهرانپارس رسیدیم . در محل حادثه ، زمانی که حامد پشت فرمان نشسته بود ، با یک دستگاه تویوتا کمری که راننده آن در حال پارک خودرو بود تصادف کرد . زمانیکه راننده تویوتا از خودرو پیاده شد ، حامد نیز از ماشین پیاده و پس از کمی جر و بحث با وی ناگهان پشت فرمان تویوتا کمری نشست و قصد فرار از محل را داشت . در همین زمان من نیز به خاطر آن که خودرو پراید خاموش شده بود ، به سرعت سوار تویوتا کمری شده و در حالی که راننده تویوتا همچنان مقاومت می کرد و از مردم کمک می خواست حامد شروع به حرکت کرد و به سرعت خود افزود تا اینکه پس از چند ده متر مقتول به زمین افتاد و ما نیز از آنجا به سمت چهارراه پارک وی رفتیم و فردای آن روز ماشین را به علی داده و او نیز به محسن داد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان پرونده در خصوص ارتکاب زورگیری منجر به قتل دکتر داروساز ، دستور بازداشت موقت برای هر متهمان صادر و تمامی متهمان پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .

