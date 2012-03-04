پایان فصل هفتم کاوش های هفت تپه

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید کاوش های باستان شناسی و حفاری در محوطه تاریخی هفت تپه از سه هفته پیش با هدف مشخص شدن دوره های تاریخی دیگری در این محوطه شروع شده و تا ده روز دیگر به پایان می رسد اما این مدت زمان نیز بستگی به روند کار دارد زیرا محوطه، شهری بزرگ با دیوارهایی به پهنای ده متر، طول صد متر و سه متر عمق در زمین بوده است. تا پیش از این باستان شناسان گمان می کردند که این محوطه متعلق به یک دوره تاریخی است اما اکنون به نتایج دیگری رسیده اند.

عبدالرحیم بنا مدیر داخلی پایگاه چغازنبیل و هفت تپه در این باره می‌گوید: پس از سالها حفاری و باستان شناسی بناهایی از این شهر هویدا شد که نشان می داد این شهر متعلق به اواخر سده‌ چهاردهم پیش از میلاد است که براثر رویدادهایی از جمله جنگ و آتش سوزی نابود شده و دوباره ساخته شده است.

وی گفت: این موضوع توسط سیستمهای ژئوفیزیک ثابت می شود و نشان می دهد که این شهر باستانی گویای چند دوره‌ تاریخی از تمدن عیلامی هاست.

همچنین بهزاد مفیدی، سرپرست کاوش‌های باستان شناسی در هفت تپه می‌گوید گفت: امیدواریم که کتیبه های بیشتری از این محوطه پیدا شود که نشان دهد این تخریب و آتش سوزی ها به چه دلیل بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت برای باستان شناسان به اثبات رسیده که چند دوره تاریخی دیگر در یک بازه 200 ساله در این شهر باستانی وجود داشته است، چون بعضی از آثار، قدیمی و برخی دیگر جدید هستند بنابراین همه‌ آنها به یک دوره‌ تاریخی تعلق ندارند.

به گفته مفیدی، نتایج کاملتر در باره این دوره های تاریخی در عملیات کاوش و حفاریهای فصلهای آینده در هفت تپه به دست می آید.