رایزن افغانستان: فرهنگ حلقه ارتباط ایران و افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله امیری، رایزن فرهنگی افغانستان در ایران، عصر روز یکشنبه 14 اسفند در نشست پرسش و پاسخ کتاب «جانستان کابلستان» با اشاره به اینکه این اثر پس از انتشار در کشور افغانستان نیز نایاب شده است، گفت: «جانستان کابلستان» جایگاه خاصی در ادبیات مشترک دو کشور ایران و افغانستان دارد و یک نگاه فرهنگی تازه میان دو کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: متاسفانه افغانستان آنطور که میان اهالی فرهنگی در ایران مطرح شده است نیست و باید در این زمینه تجدید نظر شود و کشور من بهتر دیده شود.
امیری افزود: افغانستان کشوری برای ترحم کردن نیست. در این کشور گنجینههای فرهنگی و آثار و مفاخری پیدا میشود که تا پیش از این تنها اسمی از آنها شنیده بودیم.
وی افزود: افغانستان از حیث زبانی یک گنجینه کلمات و لغات فارسی است و شاید برای بسیاری از شما غیرقابل باور باشد که هنوز در بسیاری از نقاط این کشور میتوانید به اصیلترین عبارات و گویشهای زبان پارسی روبرو شوید. هنوز در مناطق مرکزی افغانستان میتوان افرادی را پیدا کرد و یا گروههایی را که به زبان اوستایی سخن میگویند.
رایزن فرهنگی افغانستان در ایران تاکید کرد: امروزه با توجه به تغییرات موجود در جهان، لغات فراوانی به زبان فارسی وارد شده است که باید به صورتی جدی به آن نگاه کنیم.
امیری ادامه داد: ما هم مانند ایران احساس میکنیم که خط کشی سیاسی میان ایران و افغانستان معنی ندارد و ما باید بر اساس میراث مشترک فرهنگی که برای ما به یک رحمت فرهنگی تبدیل شده با یکدیگر برخورد داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: افغانستان جایی است که باید آن را دید. گنجینههای گرانسنگ فرهنگی آن موضوعی نیست که بتوان با زبان به توصیفش پرداخت.
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