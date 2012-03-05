  1. هنر
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

نقد «جانستان کابلستان» ـ2/

رایزن افغانستان: فرهنگ حلقه ارتباط ایران و افغانستان است

رایزن افغانستان: فرهنگ حلقه ارتباط ایران و افغانستان است

رایزن فرهنگی افغانستان در ایران گفت: خط کشی سیاسی میان ایران و افغانستان معنی ندارد و ما باید بر اساس میراث مشترک فرهنگی‌مان که برای ما به یک رحمت فرهنگی تبدیل شده با یکدیگر برخورد داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله امیری، رایزن فرهنگی افغانستان در ایران، عصر روز یکشنبه 14 اسفند در نشست پرسش و پاسخ کتاب «جانستان کابلستان» با اشاره به اینکه این اثر پس از انتشار در کشور افغانستان نیز نایاب شده است، گفت: «جانستان کابلستان» جایگاه خاصی در ادبیات مشترک دو کشور ایران و افغانستان دارد و یک نگاه فرهنگی تازه میان دو کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: متاسفانه افغانستان آنطور که میان اهالی فرهنگی در ایران مطرح شده است نیست و باید در این زمینه تجدید نظر شود و کشور من بهتر دیده شود.

امیری افزود: افغانستان کشوری برای ترحم کردن نیست. در این کشور گنجینه‌های فرهنگی و آثار و مفاخری پیدا می‌شود که تا پیش از این تنها اسمی از آنها شنیده بودیم.

وی افزود: افغانستان از حیث زبانی یک گنجینه کلمات و لغات فارسی است و شاید برای بسیاری از شما غیرقابل باور باشد که هنوز در بسیاری از نقاط این کشور می‌توانید به اصیل‌ترین عبارات و گویش‌های زبان پارسی روبرو شوید. هنوز در مناطق مرکزی افغانستان می‌توان افرادی را پیدا کرد و یا گروه‌هایی را که به زبان اوستایی سخن می‌گویند.

رایزن فرهنگی افغانستان در ایران تاکید کرد: امروزه با توجه به تغییرات موجود در جهان، لغات فراوانی به زبان فارسی وارد شده است که باید به صورتی جدی به آن نگاه کنیم.

امیری ادامه داد: ما هم مانند ایران احساس می‌کنیم که خط کشی سیاسی میان ایران و افغانستان معنی ندارد و ما باید بر اساس میراث مشترک فرهنگی‌ که برای ما به یک رحمت فرهنگی تبدیل شده با یکدیگر برخورد داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: افغانستان جایی است که باید آن را دید. گنجینه‌های گرانسنگ فرهنگی آن موضوعی نیست که بتوان با زبان به توصیفش پرداخت.

کد مطلب 1551867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها