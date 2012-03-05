به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شفیعی گفت: با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر دفاع، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت سومین دوره نظام ارزیابی ملی بهرهوری 22 اسفندماه سال جاری برگزار میشود و در آن، از 80 ارگان دولتی و غیردولتی تقدیر میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی بهرهوری افزود: در این دوره از مراسم اعطای جایزه ملی بهرهوری، از 80 ارگان دولتی و غیردولتی که موفق به کسب شاخصهای عمده بهرهوری در سطح ملی شدهاند، تقدیر میشود؛ همچنین سومین دوره نظام ارزیابی ملی بهرهوری نیز با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این برنامه، سازمانهایی که موفق به کسب حداقل شاخصهای بهرهوری در چهار سطح معتمد به چشمانداز، همگام با چشمانداز، پیشرو در چشمانداز و سازمان بهرهور شدهاند، از سراسر کشور برگزیده شده و مورد تقدیر قرار میگیرند.
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