مهرداد محمدپور مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بدون جلب رضایت ما عصر امروز نامه‌ای رسمی از سوی سازمان لیگ برتر به باشگاه شاهین بوشهر ارسال شد که در آن ورزشگاه غدیر اهواز به عنوان میزبان فینال جام حذفی انتخاب شده است.

وی در ادامه افزود: ما مجبور به بازی مقابل استقلال در ورزشگاه غدیر اهواز نیستیم اما با این حال برد از پیش تعیین شده استقلال را به این تیم و آنهایی که می خواهند استقلال قهرمان شود، تبریک می گوییم.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر در خاتمه تصریح کرد: از آقای رئیس جمهور می خواهیم در این زمینه به یاری باشگاه شاهین بوشهر آمده و زمینه برقراری عدالت را فراهم آورند.