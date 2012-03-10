البرز آماده میزبانی از هیئت دولت/ استان نوپا نیازمند توجه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر؛ این روزها تیتر داغ اخبار، سفر روز یکشنبه رئیس جمهوری به کرج است؛ دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه عازم کرج است و زمین چمن ورزشگاه مخابرات استان همانند سالهای پیشین میعادگاه این دیدار با شکوه خواهد بود.

در این سفر معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز، رئیس ستاد استقبال سفر ریاست جمهوری و شهردار کرج در سمت معاون، هیئت وزیران را همراهی خواهند کرد.

عمده هدف سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت پیگیری مصوبات سه دوره قبلی است؛ و مدیران را برآن داشته تا برای جمع بندی مصوبات و ارائه آمار خود از میزان درصد پیشرفت پروژه هایشان به وزیران تام الاختیار رئیس جمهور دست پر آماده باشند؛ بنابراین کلیه مدیران در طول این مدت روزهای پرکاری را داشته اند.

پیگیری270 مصوبه از دور سوم سفر و مصوبات سفرهای قبلی همچون رسیدگی به مواردی نظیر اشتغال، واگذاری مابقی واحد های مسکن مهر و رفع مشکل انشعابات، قطار شهری کرج، توسعه ورزشگاه ها، تخصیص بودجه به مدارس فرسوده ، ساماندهی رودخانه جاده چالوس، آبفای شهری، بهداشت و درمان، مسائل عمرانی ،راه و شهرسازی و فرهنگ از جمله حوزه هایی است که به حتم مصوبات ناتمامی از آنها باقی مانده ونیازمند تصویب مصوبه های جدیدی است که باید طرح و آنها رسیدگی شود.

از زمان آغاز سفرهای استانی و در دور اول این سفرها که نخستین سفر رئیس جمهور و هئیت دولت به شهرستان کرج در سال 85 با عنوان سفر به غرب استان تهران بود؛ تعداد 120 مصوبه در قالب 265 طرح عمرانی، فرهنگی و اجتماعی با اعتبار 615 میلیارد ریال به تصویب رسید.

نوسازی و بازسازی 10 مـدرسه ، ساخت 10 سالن ورزشی ، راه اندازی 17 کلانتری در نقاط مختلف کرج ، احداث بیمارستان امام جعفر صادق ساوجبلاغ در آن برهه ازمهمترین مصوبات سفر رئیس جمهور به غرب استان تهران محسوب می شد و در دور دوم سفر به غرب استان تهران در اردیبهشت 88 نیز 128 طرح با 313 میلیارد ریال اعتبار تصویب شد.

از جمله مهمترین مصوبات دور دوم سفرهـای استانی رئیس جمهور به کرج ، ساوجبلاغ و نظرآبـاد هم می توان به اتصال بـزرگراه همت بـه کرج ، افزایش حق آبه کرج از سد امیرکبیر ، اجـازه استفاده قطـار شهری کـرج از اعتبارات ارزی و احداث 26 هزار واحد مسکونی در ماهدشت ، اشتهارد و شهر جدید هشتگرد و احداث 112 هزار واحدمسکونی مسکن مهر اشاره کرد.

اما شاید مهمترین ره آورد سفر دوم رئیس جمهور به غرب استان تهران ، تشکیل استان البرز بود در سفر دور دوم رئیس جمهور به شهرستان کرج بود محمود احمدی نژاد پتانسیل های بالای این شهرستان را قابل قیاس با یک استان قلمداد کرد وگفت: به نظر من کرج به تنهایی این قابلیت را دارد که نام استان البرز را بر آن بگذاریم؛ این مژده رئیس جمهور البته یک سال بعد محقق شد.

در دور سوم رئیس جمهور که این بار به استان البرز سفر کرد 270 مصوبه بـرای پیش بینی شد که از بین آنها 11 مجتمع آموزشی ، 2 سایت BTSهمراه اول در بخش آسـارا ، یک پست بـرق و 2 نیروگاه بزرگ گازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام و نیز ساختمان حفاظت محیط زیست در بخش آسارای کرج از مهمترین طرح هایی است که با حضور اعضای دولت هم در این سفر بود.

اکنون استان تازه تاسیس البرز در بسیاری از موارد نظیر زیرساختهای فرهنگی ، کمبود فرهنگسراها،سالنهای سینما و تئاتر،کمبود سرانه ورزشی، کمبود استخرهای شنا و... در بخش استان و شهرستان مشکلات متعددی دارد؛ علاوه بر این معضل ترافیک ، فقدان زیر ساخت های شهری به جهت باغ شهر بودن کرج ، فقدان امکانات گردشگری و تفریحی، مشکلات رودخانه کرج، آثار تاریخی و رو به تخریب که می تواند کانونی برای جذب گردشگران باشد ، فقدان مراکز اقامتی و هتل، موانع راه اندازی سیمای البرز از مصوبات سفرهای قبلی و....، همگی نیازمند همت مسئولان در هر یک از بخش های مذکور است تا از این فرصت طلایی که شاید دیگر تکرار شدنی نباشد استفاده کنند و در روز سرنوشت ساز استان تازه تاسیس البرز مصوبات قابل قبول و در شان یک استان را با اخذ بودجه قابل توجهی از وزراء هر بخش دریافت کنند.