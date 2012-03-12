برگزاری مراسم روز انتقال یافته های پسته در بوئین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز انتقال یافته های علمی محصول پسته در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

این مراسم با حضور محققان مرکز تحقیقات کشاورزی، پسته کاران منطقه و بهره برداران سایت طرح تسریع انتقال یافته پسته خونان، حسین آباد و رحیم آباد در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.



پسته کاران در این مراسم با آخرین یافته های تحقیقاتی در رابطه با اصول تغذیه صحیح پسته، انواع آفات و بیماریهای مهم پسته و زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماریها آشنا شدند.



مراسم روز انتقال یافته ها با هدف افزایش و ارتقاء دانش علمی و عملی بهره برداران برگزار شد و به دلیل حضور محققین در این مراسم ارتباط تنگاتنگی بین مرکز تحقیقات، کشاورز و ترویج صورت می گیرد که این ارتباط باعث توسعه بخش کشاورزی خواهد شد.

عکس سال اوقاف قزوین انتخاب شد



بهترین عکس اداره کل اوقاف قزوین در سال 90 انتخاب شد.

از بین صدها عکس موجود در آرشیو سال 90 حوزه عکس و تصویر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اعم از خبری و مستند، طبق بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان و پیشکسوتان عکاسی استان اثر هنری، مهدی معتمد به عنوان عکس برتر سال 1390 این اداره کل انتخاب شد.



این عکس از صحنه نورافشانی به مناسبت دهه مبارک فجر در21 بهمن ماه سال 90 که توسط لشگر 16 زرهی قزوین در جوار گلزار شهدای استان و آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شده بود تهیه شده است.

اولین مجتمع تخصصی ریحانه در قزوین افتتاح شد



با حمایت دفتر بانوان و خانواده استاتداری اولین مجتمع تخصصی، فرهنگی و فروشگاهی ریحانه در قزوین افتتاح شد.



عرضه محصولات فرهنگی، پوشاک ( انواع چادر، روسری و مقنعه)، برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری نمایشگاه های عفاف و حجاب از جمله خدمات ارائه شده در این مجتمع است.



در مجتمع تخصصی ریحانه نمایندگی انحصاری تیام نیز مستقر است و بانوان استان می توانند برای خرید انواع پوشاک اسلامی به این مجتمع واقع در شهرک ثر، فلکه سوم، بلوار بسیج شرقی، جنب پارک گلبرگ مراجعه کنند.