درآمدهای استان زنجان 22 درصد رشد دارد

ابوالفضل فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، درآمدهای امسال استان را بیش از تعهدات تحقق یافته عنوان کرد و افزود: در این مدت هزار و 560 میلیارد ریال درآمدهای استان بوده که در مقایسه با مصوب سال شش درصد رشد نشان می دهد.

وی اظهار داشت:‌ 88 درصد درآمدهای استان زنجان را مالیات تشکیل می دهد و 12 درصد مابقی نیز سایر درآمدها به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی زنجان گفت: در سال آینده رشد 64 درصدی درآمدهای استان وجود دارد که در این راستا باید مدیران دستگاههای اجرایی مدیریت لازم را داشته باشند.

فلاح در ادامه به تحقق بیش از 100 درصدی سهم مالیاتی برخی از دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و افزود: هشت دستگاه بیش از تعهد نسبت به سهم تحقق مالیاتی خود اقدام کردند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه استان زنجان در سال گذشته در وصول درآمدها 64 درصد رشد داشته است نشان از این است که در استان از ظرفیتها استفاده لازم شده است.