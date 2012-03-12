کشف 1.5 کیلو گرم هرویین در قزوین

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری تندر ۹۰ مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی یادآورشد: در این اقدام ماموران در بازرسی از خودرو مقدار 1.5 کیلو گرم هرویین از داخل یک کیف کشف و سه نفر را در این خصوص دستگیر کردند.



سرهنگ اکبری تصریح کرد: یکی از متهمان برای رهایی از مجازات قانونی مبلغ شش میلیون تومان رشوه به پلیس پیشنهاد کرده که ماموران وظیفه ‌شناس از پذیرش آن امتناع کردند.



وی بیان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.



کشف تجهیزات ماهواره ای قاچاق در قزوین



همچنین ماموران انتظامی استان قزوین در بازرسی از یک دستگاه خودرو 334 دستگاه تجهیزات ماهواره ای قاچاق کشف و ضبط کردند.



ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین روز گذشته حین گشت زنی در حوالی این شهرستان به یک دستگاه سواری پژو 405 مشکوک و دستور ایست صادر کردند.



راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده که با تعقیب پلیس و شلیک چند تیر سرانجام ناچار به توقف شد.



ماموران در این اقدام در بازرسی از خودرو 210 دستگاه ال ان بی و 124 دستگاه رسیور کشف و راننده 28 ساله خودرو را دستگیر کردند.