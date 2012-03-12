کانونهای فرهنگی مساجد دلیل ناکامی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارباب سلیمانی صبح دوشنبه به مناسبت برپایی مراسم نوزدهمین سالگرد تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد که در مجتمع فرشچیان اصفهان برگزار و با حضور برخی از مسئولان استانی و کشوری همراه بود اظهار داشت: دو میلیون جوان ایرانی از طریق کانون فرهنگی و هنری به مساجد متصل شدهاند و دشمن نیز از ظرفیتهای مسجد به وحشت افتاده است.
وی اظهار داشت: مسجد از دیرباز مورد توجه خداوند بوده و این مکان مقدس به عنوان نخستین مکان برای سعادت بشریت قرار داده شده است.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور افزود: تکرار نماز در کوچکترین و بزرگترین سوره قران کریم نشان از اهمیت تقویت جایگاه مساجد در کشور دارد.
وی ادامه داد: در صورت خواهان ماندگاری یک طرح زلف این طرح باید به مساجد گره خورده باشد.
اربابسلیمانی با اشاره به سادهبودن طرح مساجد زمان پیامبر اسلام (ص)، تصریح کرد: با وجود این سادگی، برنامهریزیها در مساجد آن زمان به گونهای ریخته شد که تنها پس از یک قرن از زمان بعثت، نداهای "اللهاکبر" از دیوارهای چین شنیده میشد.
وی که سمت مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز بر عهده دارد در مورد اهمیت مساجد و نقش این مکان مقدس در امور سیاسی و مذهبی تاکید کرد: بدون مسجد مقوله دین قابل تفسیر نیست.
اربابسلیمانی نقش مساجد را در قبل و بعد از انقلاب بسیار گرهگشا دانست و گفت: به دلیل توجه رهبر معظم انقلاب به مقوله وارد شدن دشمن از طریق جبهههای جدید علیه انقلاب اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری را در کنار مساجد در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: در پایان سال 1384 تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور دو هزار و 250 مود بوده که در حال حاضر این تعداد به حدود 13 هزار رسیده است.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور شرط تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری را درخواست امام جماعت یک مسجد برای تشکیل این کانون دانست و گفت: نخستین نیاز یک جوان، لبخند و روی باز امام جماعت و فعالان امور فرهنگی و هنری مساجد است که توجه به این امر همدلی خوبی در مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری به وجود میآید.
وی با اشاره به اینکه 98 درصد از شهدای جنگ تحمیلی جوانانی هستند که از طریق مساجد به جبههها اعزام شدهاند گفت: در مساجد امور کارهها باید زیر نظر ائمه جماعات صورت گیرد.
