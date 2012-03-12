260 هزار انواع مواد محترقه در گلستان کشف شد

سرهنگ محمودمیرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه تاکنون 11 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی اظهار داشت: در یکی از این کشفیات، با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی استان گلستان 28 هزار و 178 عدد انواع مواد حترقه در بازرسی از یک واحد صنفی کشف و ضبط شد.



وی به اقدامات انتظامی به منظور تأمین امنیت شهروندان اشاره کرد و افزود: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات وارد کنندگان و توزیع کنندگان غیر مجاز و مصرف کنندگان اقلام انفجاری و آتش زا و مواد محترقه غیر استاندارد قابل تعقیب کیفری هستند و نیروی انتظامی نیز با کسانی که به هر نحو اقدام به اخلال در نظم عمومی کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ میرفیضی تصریح کرد: افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به اخلال در نظم عمومی می کننددر صورتی که توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.