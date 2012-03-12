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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

سرهنگ میرفیضی:

260 هزار انواع مواد محترقه در گلستان کشف شد

260 هزار انواع مواد محترقه در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان از کشف 260 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان خبر داد.

سرهنگ محمودمیرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه تاکنون 11 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی اظهار داشت: در یکی از این کشفیات، با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی استان گلستان 28 هزار و 178 عدد انواع مواد حترقه در بازرسی از یک واحد صنفی کشف و ضبط شد.
 
وی به اقدامات انتظامی به منظور تأمین امنیت شهروندان اشاره کرد و افزود: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات وارد کنندگان و توزیع کنندگان غیر مجاز و مصرف کنندگان اقلام انفجاری و آتش زا و مواد محترقه غیر استاندارد قابل تعقیب کیفری هستند و نیروی انتظامی نیز با کسانی که به هر نحو اقدام به اخلال در نظم عمومی کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ میرفیضی تصریح کرد: افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به اخلال در نظم عمومی می کننددر صورتی که توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.
کد مطلب 1558064

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