پخش 10 فیلم سینمایی از تلویزیون در چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زنبور وحشی" به کارگردانی مایکل گاندری سه شنبه 23 اسفند ساعت 16 از شبکـه یک سیما پخش می­شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی جای چو و ست راجن آمده: بریت رید پسر خوشگذرانی است که پس از مرگ ناگهانی پدرش جمیز رید صاحب ثروت افسانه‌ای و روزنامه معروف او به نام دیلی سنیتل می‌شود....

فیلم تلویزیونی "یک اتفاق ظاهراً ساده" سه شنبه 23 اسفند ماه ساعت 14:30 روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده: پسر نوجوانی که از ساکنین یک مجتمع آپارتمانی است، قصد دارد نارنجک دست سازی را در محوطه پارکینگ منفجر کند، بر اثر این کار برای سه تن از ساکنین آپارتمان اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد... محمود عزیزی، بهزاد خداویسی، روشنک عجمیان و شهرزاد عبدالمجید در فیلم تلویزیونی "یک اتفاق ظاهراً ساده" به کارگردانی مسعود تکاور وتهیه کنندگی سعید منتظرالمهدی بازی کرده‌اند.

انیمیشن "یوگی خرسه" به کارگردانی اریک برویگ و تهیه کنندگی کارن روزن فیلت محصول سال 2010 کشورهای آمریکا و نیوزلند سه شنبه 23 اسفند ماه ساعت 16 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان این انیمیشن با بازی تام کاوانا, تی جی میلر و ناتان کردری آمده: آقای اسمیت رنجر نگهبان پارک جلی إستون است، در این پارک، یوگی و دوستش بوبو که دو خرس هستند زندگی می‌کنند، یوگی و بوبو معمولا سبد غذای کسانی را که از پارک دیدن می‌کنند، می‌دزدند...

انیمیشن "اگه بخوای می‌تونی" به کارگردانی الیوت ام بور و تهیه کنندگی ریچارد ریچ محصول سال 2010 کشور آمریکا سه‌شنبه 23 اسفند ساعت 17:30 روی آنتن شبکـه دو سیما می‌رود. این انیمیشن درباره لوکوموتیو کوچولویی است که در سرزمین آرزوها زندگی می‌کند. در آنجا لوکوموتیوهای زیادی هستند که رویاهای بچه‌ها را با خود به سرزمین واقعی می‌برند...

انیمیشن "پاندای شجاع" به کارگردانی دارل وان سیتر و تهیه کنندگی پگی رگان سه شنبه 23 اسفند ساعت 20:45 از شبکـه دو سیما پخش خواهد شد. داستان این انیمیشن درباره یک خرس پاندا است که سرایدار یک مدرسه آموزش‌های رزمی است، پان با وجود علاقه به ورزش‌های رزمی، با تصور اینکه او فقط یک سرایدار است خود را باور ندارد...

انیمیشن "رنگو" به کارگردانی جورج وربینسکی محصول سال 2011 کشور آمریکا سه‌شنبه 23 اسفند ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی جانی دپ و فیشرآمده: رنگو مارمولکی که بر اثر اتفاق سر از شهری در می‌آورد که بر اثر بی آبی تبدیل به بیابانی شده است. او با تعریف‌های دروغین از خود برای اهالی شهر، خودش را یک قهرمان معرفی می‌کند و به آنها قول می‌دهد مشکل بی آبی آنجا را حل کند.

فیلم سینمایی "ترون" به کارگردانی جوزف کاسینیسکی سه شنبه 23 اسفند ساعت 23:30 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. در این فیلم می‌بینیم: سم فلینت پسر کوین فلیت صاحب شرکت رایانه‌ای بزرگی است. شرکت آنها که بر روی بازی‌های رایانه‌ای فعالیت می‌کردند، اعتقاد به طراحی دنیای دیجیتالی جدیدی داشته است. او به طرز ناگهانی مفقود می‌شود.... جف بررپدس و گارت هدلاد در "ترون" محصول سال 2010 کشور آمریکا به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "منطقه 51" سه شنبه 23 اسفند ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. در این فیلم خواهید دید: در یک آزمایشگاه به نام "منطقه 51" شایع شده است که چند موجود فضایی از آنجا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند از طرفی مسئولان آزمایشگاه می‌خواهند این خبر را پنهان کنند اما چند نویسنده و خبرنگار برای بازید به آزمایشگاه می‌آیند... ونسا برنچ و بروس بوکلیتنردر این فیلم به کارگردانی جیسون کانری محصول سال 2011 کشور آمریکا بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "مهاجمین" سه شنبه 23 اسفند ماه ساعت 22 از شبکه تهران پخش می‌­شود. داستان این فیلم از این قراراست که چند نفر با نام‌های نیکلاس، رویس، لارس زتا و ایزابل که همه نظامی هستند و استنز که یک قاتل و سارق اعدامی است، ادوین که یک پزشک است، اینا گا واکیای که یک یاکوزای ژاپنی است در یک جای نامعلوم جنگلی فرود می‌آیند. آدریان برودی، لاورنس فیش بورن و تافر گریس در "مهاجمین" به کارگردانی نیمراد آنتال محصول کشور آمریکا بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "غریبه" سه شنبه 23 اسفند ماه ساعت 21:30 از شبکه شما پخش می­شود. در این فیلم خواهید دید بابک و دانیال دو دوست صمیمی‌اند که جویای کار هستند و به پیشنهاد نامزد بابک، قرار می‌شود در خانه سالمندان مشغول به کار شوند. یکی از افراد این خانه به نام رحمت که خود را سالمند نشان می‌دهد، با ساکن شدن در خانه سالمندان مدعی می‌شود که در زیر یکی از اتاق‌های این خانه گنجی پنهان است... عباس جمشیدی، ناصرگیتی جاه و شهاب تیموریان در "غریبه" به کارگردانی بهادر اسدی و تهیه کنندگی محمد گندمی به ایفای نقش پرداختند.