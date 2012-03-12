دستیابی به آرامش واقعی خواسته همیشگی بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر روز دوشنبه در نشستی با فعالان فرهنگی شهرستان سمنان در مسجد پنج تن آل عبا این شهر، با اشاره به اینکه انسان همواره باید مراقب نفس و شیطان درون خود باشد تا ظواهر دنیوی او را گمراه نکند، افزود: با عمل به دستورات دین و سیره عملی انبیاء و امامان معصوم(ع) می توانیم خودمان را از مکر و حیله شیطان در امان نگاه داریم.

وی با بیان اینکه شیطان برای انحراف و دور کردن بندگان از خدا مرتب در حال برنامه ریزی است، اظهارداشت: مکر و حیله شیطان دائمی است و برای نجات از آن باید بندگی و عبودیت خود را نسبت به خداوند متعال، با تقوی و عبادت تقویت کنیم.

تقوی نیا اضافه کرد: حضرت علی(ع) فرمودند: "خداوند متعال به حضرت موسی(ع) چهار سفارش کرد اول اینکه تا وقتی از بخشیده شدن گناهان خود مطمئن نشدی به گناهان دیگران مپرداز و تا زماینکه گنج های مرا پایان یافته ندیدی برای روزیت غمگین نباش و تا وقتی که مرا از بین رفتنی ندیدی به دیگران دل مبند".

وی با اشاره به اینکه، بدیهی است که با اصلاح فرهنگی یک جامعه می توان آن جامعه را در صدر همه ی جوامع نشان داد، اظهار داشت: کانون ها و هیئات مذهبی از جمله مکان های فرهنگی با انگیزه ای است که می توان در آنها فعالیت های فرهنگی مناسبی داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: وظیفه خطیر همه دلسوزان نظام و مردم است که راههای غنی تر ساختن فرهنگ و اعتقادات را بیابند و در این زمینه کاوش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بیش از 150 نفر فعال فرهنگی مذهبی شهرستان سمنان حضور داشتند.