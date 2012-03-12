سه هزار نهال در پاوه غرس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رستمی توزیع اقلام و نشریات ترویجی مرتبط با هفته منابع طبیعی، معرفی همیار نمونه طبیعت، تهیه و تحویل کتابهای آموزشی ویژه منابع طبیعی به مدارس و برگزاری مسابقه ویژه منابع طبیعی در سطح مدارس را از دیگر اقدامات اداره منابع طبیعی در این هفته اعلام کرد.

وی با اشاره به کاهش 70 درصدی آتش سوزیهای مراتع و جنگلهای پاوه در سال جاری گفت: با تجهیز 28 دهیاری شهرستان به وسایل اطفاء حریق و آموزشهای لازم به آنها و مردم و با همکاری همه جانبه مردم، میزان آتش سوزی جنگلها و مراتع شهرستان از نظر تعداد از 27 فقره درسال 89 به 9 فقره درسال 90 کاهش داشته است.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب یک ضرورت برای جوانان است

امام جمعه شهرستان روانسر گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تشریح آن برای جوانان یک ضرورت است.

ملاعبدالله غفوری گفت: باید همه با هم و با تمام توان و ظرفیت در خصوص مقوله حجاب و عفاف دست به دست هم داده و در راستای ترویج این فرهنگ یکدیگر را یاری کنیم.

وی تاکید کرد: امروز دشمن با استفاده ابزاری از فرهنگ و با تمرکز بر روی تفکر جوانان با تمام توان سعی در ترویج فرهنگ مبتذل غرب در میان جوانان را دارد.

غفوری افزود: باید جوانان خود را در خصوص درک و تبیین فرهنگ حجاب و عفاف آگاه کرده و این امر را یک ضرورت بدانیم.

وی در پایان تصریح کرد: اشاعه بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف در میان جوانان به خصوص جوانان این شهرستان باید یک تفکر اساسی برای مسئولان بوده و زمینه مقابله با جنگ نرم و هجمه های فرهنگی دشمن را همین مبنا یعنی آگاه سازی قرار داد.