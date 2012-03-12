تبیین اهمیت نعمت قلم در برنامه "مائده"

به گزارش خبرگزاری مهر، بی گمان قلم یکی از نعمت های بی بدیل الهی است که خداوند، موهبت برخورداری از آن را از ازل در سرنوشت آدمی رقم زده است.

نوشتار یکی از مهم ترین راه های گسترش معرفت و پرورش فضیلت شناخت می شود و نگارش از کارآمدترین شیوه های تعمیق فرهنگ ناب دینی به شمار می آیدواگر بنا باشد برای انتقال اندیشه از شیوه های هنری کمک گرفت، قلم و نوشته اولین نقش را به عهده دارد که می تواند به عنوان رابط صاحب فکر، باب گفت وگو را با مخاطبان خود باز کند دربرنامه "مائده" سعی شده است با اشاره به سوره های "قلم" و "علق" اهمیت و ماندگاری قلم و این نعمت الهی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از نشانه های نبوت، معجزه است که در هر دوره از تاریخ، پیامبران به اذن پروردگار آن را برای اثبات نبوتشان ارائه کرده اند؛دین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی نیز معجزه ای را به بشریت ارائه کرده است که در هر زمان می تواند پاسخگوی بشریت باشد.

قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اعظم(ص) کتابت شده از سوی خداوندی است که خالق قلم است و قلم و کتابت از مقوله هایی هستند که نه تنها کهنه نمی شوند بلکه هر روز جنبه هایی تازه از آنها پدیدار می گردد؛ سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد بر قداست و شرافت آن است: «ن والقلم و ما یسطرون؛ ن و قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت.» هم چنان که در نخستین ارتباط وحیانی با رسول اکرم(ص) سخن از قلم به میان می آورد: «الذی علم بالقلم؛ آن که ]نوشتن[ به قلم آموخت.»

برخی مفسران قلم را در آیه 1 سوره قلم به قلمی تفسیر کرده اند که فرشتگان بزرگ خدا وحی آسمانی را با آن می نویسند و یا نامه آدمیان را با آن رقم می زنند، ولی به باور برخی د یگر آیه مفهوم گسترده ای دارد که این تفسیر بیان یکی از مصداق های آن است، همان گونه که «ما یسطرون» نیز مفهوم وسیعی دارد و تمام آنچه را که در طریق هدایت و کمال فکری و اخلاقی و عملی بشر به رشته تحریر درمی آورند، شامل می شود و منحصر به وحی آسمانی یا اعمال انسانها نیست.

برخی دیگر نیز سوگند خوردن خدای تعالی به قلم و آنچه می نویسند را سوگند به یکی از نعمت ها دانسته اند؛ چرا که عظمت قلم و نوشتن را برابر با کلام دانسته اند. در عظمت این دو نعمت همین بس که خدای سبحان بر انسان منت نهاده که وی را به سوی کلام و قلم هدایت کرده و طریق استفاده از این دو نعمت را به او یاد داده، و درباره کلام فرموده:«خلق الانسان، علمه البیان» و درباره قلم فرموده است: «الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم»

اگر قرآن به قلم سوگند یاد می کند از این روست که قلم رازدار بشر و خزانه دار دانش ها و جمع آوری کننده تجربیات قرن ها و دوران هاست و این امری بسیار پرارزش و محترم است. قلم و آنچه به وسیله آن به رشته تحریر درمی آید در واقع همان چیزی است که سرچشمه پیدایش تمام تمدن های انسانی، و تکامل دانش ها و بیداری اندیشه ها به شمار می آید؛ چرا که قلم و نوشته از عظیم ترین نعمت های الهی است که خدای تعالی بشر را به آن هدایت کرده و به وسیله آن حوادث غایب از انظار و معانی نهفته در درون دلها را ضبط می کند و انسان به وسیله قلم و نوشتن می تواند هر حادثه ای را که در پس پرده مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته، نزد خود حاضر سازد.

دانشمندان از آغاز با گرامیداشت قلم کوشیده اند تا بر دفتر اندیشه بشری سطوری رقم زنند تا مصداق شایسته ای برای «ما یسطرون» باشد با چنین هدف مقدسی بود که فرهیختگان، پیشتازان عرصه تربیت و طلایه داران صحنه پژوهش شدند و هدایت بخش ترین و درخشنده ترین آثار از خامه پرواپیشه این اندیشمندان حق جو و مردم دوست تراوش کرد و چشمه سارهای حکمت و موعظه از اندیشه پاک آنان جوشید و بر دشت تشنه دل های مؤمنان جاری شد. قلم اگر ریشه در تعهد و تدین داشته باشد میوه اش شیرین و ماندگار است.

ارزش هر قلم به پیام آن است و عظمت هر نوشته به محتوایش. دین مبین اسلام برای قلم و نوشتن ارزش خاصی قائل شده است. گاه در کلام امام علی(ع) می خوانیم که عقل نویسنده در قلم اوست و گاه از زبان رسول مکرم اسلام(ص) می شنویم که سه صداست که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه باعظمت خدا می رسد و یکی از آنها صدای گردش قلم دانشمندان به هنگام نوشتن است.

در نخستین ارتباط وحیانی آخرین رسول خدا با مبدأ هستی در غار حرا، سخن از قلم است و نوشتن و تعلیم، خداوند خود را این گونه معرفی می کند: «الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ؛ آن که با قلم آموخت.» خداوند به قلم سوگند می‌خورد، زیرا قلم نشانه آگاهی و تفکر می باشد، قرآن متفکرین را دوست داد، قلم وسیله انتقال علم است به همین خاطر قرآن برای قلم ارزش والایی قایل است.

