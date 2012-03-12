300پروژه در زنجان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‎نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی استان با تأکید بر اینکه دستگاه‎های اجرایی استان باید تا پایان سال مالی نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند افزود: اگر این کار صورت نگیرد بدون شک با مدیران برخورد خواهد شد، چرا که معتقدیم سال آینده باید عملکرد استان به مراتب بهتر از امسال باشد هرچند امسال در بحث احداث، تکمیل و بهره‎‎برداری از پروژه‎های مختلف در سطح استان اقدامات چشم‎گیری انجام شده است.

وی با بیان اینکه استان زنجان در بخش‎های مختلف به‌ویژه کشاورزی، مسکن و اشتغال وضعیت رو به رشدی را نسبت به سال‎های گذشته داشته است ادامه داد: این موضوع بیان‌گر آن است که هدف‎گذاری‌‎های تعیین شده در راستای توسعه و عمران استان زنجان در سال جهاد اقتصادی با کار کارشناسی و زمان‎بندی تعیین شده انجام گرفته است.

رئوفی نژاد همچنین از چاپ کتابچه فعالیت‎های استانی در سال جهاداقتصادی خبر داد و افزود: همه اقدامات دولت در راستای تأمین رفاه مردم بوده است، به همین خاطر این حق مردم است که از اقدامات دولت مطلع شوند، لذا در این راستا کتابچه فعالیت‌های استانی چاپ و در اختیار عموم قرار می‎گیرد.