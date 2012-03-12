300پروژه در زنجان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی استان با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی استان باید تا پایان سال مالی نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند افزود: اگر این کار صورت نگیرد بدون شک با مدیران برخورد خواهد شد، چرا که معتقدیم سال آینده باید عملکرد استان به مراتب بهتر از امسال باشد هرچند امسال در بحث احداث، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای مختلف در سطح استان اقدامات چشمگیری انجام شده است.
وی با بیان اینکه استان زنجان در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی، مسکن و اشتغال وضعیت رو به رشدی را نسبت به سالهای گذشته داشته است ادامه داد: این موضوع بیانگر آن است که هدفگذاریهای تعیین شده در راستای توسعه و عمران استان زنجان در سال جهاد اقتصادی با کار کارشناسی و زمانبندی تعیین شده انجام گرفته است.
رئوفی نژاد همچنین از چاپ کتابچه فعالیتهای استانی در سال جهاداقتصادی خبر داد و افزود: همه اقدامات دولت در راستای تأمین رفاه مردم بوده است، به همین خاطر این حق مردم است که از اقدامات دولت مطلع شوند، لذا در این راستا کتابچه فعالیتهای استانی چاپ و در اختیار عموم قرار میگیرد.
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