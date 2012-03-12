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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

جلیل خانی:

562 خودروی مازاد دستگاههای اداری زنجان شناسایی شده است

562 خودروی مازاد دستگاههای اداری زنجان شناسایی شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان زنجان گفت: در راستای اجرای طرح ساماندهی خودروهای دستگاههای اجرایی استان زنجان 562 خودرو شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بهرام جلیل‌خانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی افزود : در سال جهاد اقتصادی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان با دو رویکرد ایجاد ظرفیت‌های جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود ، برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده است .

وی اظهار داشت: در طرح ساماندهی خودروهای دستگاه‌های اجرایی استان زنجان 562 خودرو شناسایی شده که در این راستا برای 297 خودروی اسقاطی مجوز صادر شده است.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان گفت :  353 خودرو در استان قابل فروش هستند که برای فروش 288 خودرو مجوز صادر شده و  ارزش ریالی خودروهای فروخته شده و اسقاطی بیش از 22 میلیارد ریال است.

جلیل خانی،  از انتقال 2 هزار و 823 خودرو به سایر دستگاه‌ها خبر داد و گفت : 23 هزار و 701 مورد از اموال دستگاه‌های اجرایی اسقاط شده است.

وی ، تعداد اموال فروخته شده دستگاه‌های اجرایی را 124 هزار 712 مورد عنوان کرد و گفت : اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز 151 هزار 198 مورد است.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان ،  ارزش ریالی اموال فروخته شده دستگاه‌های اجرایی را 12 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :  ساختمان‌ها و فضاهای اداری استان ساماندهی شده است.

جلیل خانی در ادامه، میانگین عمر ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی را  18.5 سال یاد کرد .

وی ، سطح اشغال ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی استان را 11 درصد عنوان کرد و افزود: 28 ساختمان اداری بلا استفاده در سطح استان شناسایی و تعیین تکلیف شده است.

کد مطلب 1558410

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