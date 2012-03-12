اکیپهای نوروزی اداره کل راه و شهرسازی البرز فعال شدند

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکیپهای نوروزی اداره کل راه و شهرسازی در 12 اکیپ و 140 نفر نیرو و 80 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین از هم اکنون فعال شده اند.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، 140 راهدار در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی استان در آماده باش کامل به سر خواهند برد و مسافران می توانند در ایام نوروز در این محورها آسوده خاطر سفر کنند.

این مسئول گفت: این امر به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات در راههای مواصلاتی و تامین آسایش مسافران دنبال شده و صورت گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، تلفنهای مربوطه به صورت شبانه روز پاسخگو است و خدمات رسانی خواهند کرد.

ضیایی فر افزود: مسافران در صورت مواجه با هر گونه مشکل با موضوعیت راه می توانند با شماره تلفنهای 3500005 و 3505100 و 141 تماس بگیرند.