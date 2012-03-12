به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی حسین‌خانی، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: به دنبال مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه علمیه، مدیریت حوزه تصمیم گرفت تا هر معاونتی متناسب با فعالیت خود اقدام به برگزاری این کرسیها کند.



وی اظهار داشت: اولین کرسی امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مدرسه فیضیه برگزار می‌ شود و علاوه بر بیان نظرات 6 تن از طلاب آیت الله کعبی به داوری و جمع بندی نظرات خواهد پرداخت.



معاون تهذیب حوزه‌های علمیه بیان داشت:در این کرسی موضع‌گیری اشخاص حقیقی و حقوقی و موضع‌گیری طلاب و مؤسسات و نهادهای دولتی در انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد.



محورهای کرسیهای آزاداندیشی



وی از برگزاری چند نشست دیگر در قالب این کرسی‌ها خبرداد و گفت: معاونت تهذیب کرسی‌هایی با موضوعات نقش قرآن در اجتهاد و درس‌های حوزه، طلاب و فعالیت‌های سیاسی، وحدت شیعه و سنی، حوزه دولتی یا دولت حوزوی و حوزه و هنر را برگزار خواهد کرد.



حسین خانی با اشاره به فعالیت‌های معاونت تهذیب حوزه در عرصه های تربیت اخلاقی و مسائل فرهنگی اضافه کرد: فعالیت‌های قرآنی و حدیثی از دیگر فعالیت‌های این معاونت است همچنین این معاونت فعالیت‌های سیاسی خود را در زمینه بصیرت‌افزایی انجام داده و متونی را با همین موضوع تهیه کرده است.



وی از ارسال بیش از 40 مقاله به دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی معاونت تهذیب حوزه علمیه از سوی طلاب خبرداد و بیان داشت: برای کرسی آزاداندیشی امشب 6 نفر از افراد به انتخاب دبیرخانه برای سخنرانی و بیان نظرات برگزیده شدند.



معاون تهذیب حوزه‌های علمیه با بیان اینکه نام بردن از اشخاص و زیر سئوال بردن اصول قانون اساسی خط قرمز مقالات است تصریح کرد: برگزاری این نشست به بعد از انتخابات موکول شد تا شائبه ای در تبلیغی بودن آن ایجاد نشود

