به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری قم با هدف آماده سازی شهر و استقبال از زائران کریمه اهل بیت(ع)، از اوایل اسفندماه طرح استقبال از بهار را آغاز کرده است.



هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات بیشتر و مطلوب به زائران و مسافران نوروزی از قبیل تامین مایحتاج ضروری زائران، تامین ایمنی و امنیت، کمک به افراد در راه مانده، اسکان زائران، تغییر در سیمای شهری، ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهر، زیباسازی محیط شهری، افزایش فرهنگ عمومی، جلب مشارکت شهروندان و اطلاع‌رسانی به زائران است.



در این راستا بازکاشت نهال و گل‌های فصلی، مرمت و رفع نقص سرویس‌های بهداشتی و وسائل بازی کودکان، ساخت و نصب احجام هنری در میادین اصلی شهر و رنگ آمیزی جدول‌ها درون پارک‌ها تنها بخشی از این اقدامات است.



قائم مقام و مدیر بحران خدمات شهری شهرداری، مسئول حراست آتش نشانی و جمعی از اصحاب رسانه طی بازدید یکروزه از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری قم در استقبال از بهار بازدید کردند.



بازدید از بوستان هاشمی از بوستانهای تجهیز شده برای اسکان نوروزی



بوستان هاشمی با مساحت 75 هزار متر مربع از بوستان هایی است که وسائل مورد نیاز زائران در آن قرار دارد.



قائم مقام مدیر خدمات شهری شهرداری قم در این بازدید بیان کرد: برای اسکان زائران در نوروز 8 بوستان بزرگ شهر تجهیز شده است که بوستان هاشمی یکی از آن ها است.



سیف الدین موسوی گفت: بوستان هاشمی با مساحتی بالغ بر 75 هزار متر مربع در کمربندی و در نقطه ای از شهرقرار دارد که دسترسی به حرم از این نقطه آسان است.



وی ادامه داد: کلیه امکانات مورد نیاز زائران از قبیل سرویس بهداشتی، آلاچیق و تلویزیون شهری در این بوستان قرار دارد.

بازدید از بوستان امام رضا(ع) از بوستان های تجهیز شده برای اسکان نوروزی



بوستان امام رضا(ع) در ضلع جنوبی بستر رودخانه واقع شده است و دارای مساحتی بالغ بر 27 هزار و 467 متر مربع است.



مدیر بحران خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: این بوستان به همراه بوستان فدک و بوستان بنیادین از بوستان هایی است که برای تجهیز زائران اختصاص داده شده است.



موسوی گفت: در این بوستان ها علاوه بر تجهیز بخش های خدماتی اقداماتی از قبیل ساخت سکوهای نشیمن، ظرف شویی، جایگاه پخت غذا و ایجاد غرفه های تامین مایحتاج ضروری زائران انجام شده است.



وی ادامه داد: همچنین با همکاری سایر ادارات و توجه ویژه شهردار کلانشهر قم به این امر موجب شده است که در بوستان ها به توزیع اقلام فرهنگی، برپایی نماز جماعت و بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته شود.



اختصاص 70 دستگاه برای پاکسازی مبادی ورودی شهر



از آن جایی که شهر قم شهری زائرپذیر است و از نقاط مختلف ایران در ایام نوروز به این شهر سفر می کنند پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر از اهمیت بسیاری برخوردار است.



کارگران شهرداری به دو شکل دستی و ماشینی در حال پاکسازی مبادی ورودی شهر بودند.



موسوی در حاشیه این بازدید بیان کرد:‌ 350 نیروی خدماتی شهرداری با 70 دستگاه در حال پاکسازی مبادی ورودی شهر هستند.



وی گفت: شروع طرح پاکسازی مبادی ورودی شهر از روز جمعه 19اسفند ماه در مسجد جمکران آغاز شده است و تا پایان اسفند نیز ادامه دارد.



مدیر بحران خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای پاکسازی مبادی ورودی شهر از ماه‌های قبل انجام شده است افزود: شهرداری به پاکسازی مبادی می‌پردازد که در حاشیه شهر قرار دارد و در محدوده شهرداری است.



گل کاری در سطح شهر در آستانه عید نوروز



کارگران شهرداری در شهرک قدس واقع در منطقه چهار در حال کاشت گل‌های فصلی بودند.



کاشت گل در همه مناطق شهر قم در میادین، بوستان ها و بلوارها در حال انجام است.



موسوی در حاشیه این دیدار بیان کرد:‌ تا به حال یک میلیون بوته گل کاشته شده است و 500 هزار بوته گل نیز در حال کاشت در نقاط مختلف شهر است.



وی گفت: این گل‌ها شامل گل‌های فصلی لاله، نرگس، سنبل و شب بو می‌شود.



افتتاح 75 ناوگان جدید ستاد تخلف شهری



ناوگان های جدید ستاد تخلفات شهری به صورت متحد الشکل برای رسیدگی به تخلفاتی از قبیل جمع آوری متکدیان، رفع سد معبر، کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و رسیدگی به تماس‌های شهروندان که از طریق سامانه ۱۳۷ دریافت می‌شود در نظر گرفته شده است.



در این ناوگان‌ها ۱۳۴ نیرو در مناطق هشت گانه و در قالب ستاد رسیدگی به تخلفات شهری شهرداری قم با لباس‌هایی متحدالشکل برای رفع سد معبر، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و جمع‌آوری متکدیان در حاضر و به خدمات رسانی به شهروندان مشغول هستند.



موسوی در حاشیه این بازدید بیان کرد:‌ ۷۵ دستگاه خودروی سواری سبک شامل خودروی کاپرا و مزدا دو کابین خریداری شده است تا جایگزین خودروهای فرسوده شوند.



وی گفت: این خودروها برای رسیدگی به تخلفات شهری در راستای تامین آرامش و رفاه شهروندان در نظر گرفته شده است.