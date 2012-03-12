اخبار کوتاه شهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری کرج اظهارداشت: در حال حاضر هزار و 500 کارگر فضای سبز و دو هزار پاکبان در سطح شهر فعالیت دارند که این افراد روزانه بیش از هزار و 300 تن زباله را از سطح شهر جمع آوری می کنند.

وی با اشاره به حضور موثر این قشر در پاکیزگی و حفظ محیط زیست شهری افزود: فعالیت این قشر زحمتکش و بی ادعا نقش موثری در بهبود محیط زیست شهری به لحاظ دید بصری و بهداشتی دارد.

این مسئول بیان کرد: پاسداشت این قشر تنها قدردانی از بخش کوچکی از خدمات ارزنده تلاشگران این عرصه است و گردهمایی امروز ما در این راستا است.

سهم درآمدهای ناشی از جرایم تخلفات ساختمانی کاهش می یابد



رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: افزایش درآمدهای پایدار شهرداری زمینه ساز کاهش سهم درآمد های ناشی از جرایم تخلفات ساختمانی می شود.



رضا شریفی با تاکید بر فراهم آوردن شرایط و زمینه های تحقق درآمد های پایدار برای شهرداری افزود: این مهم به دلایل مختلفی برای مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی شهر اهمیت دارد.



وی با بیان اینکه، طبق برنامه ریزی های کلان، شهرداری ها به منظور دستیابی و هدایت جذب منابع درآمدی شهرداری به سمت درآمد های پایدار می روند، گفت : تفکیک و مختص شدن سهم درآمدهای پایدار از مولفه های مهم مدیریت شهری است.



شهرداری اهتمام ویژه ای برای انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر داشته باشد



عضو شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری خواست تا اهتمام ویژه ای برای انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر داشته باشند.



علی گلوند ظهر امروز در مراسم تجلیل از تلاشگران خدمات شهری شهرداری کرج در باشگاه میلاد اظهار داشت: 80 درصد از امور شهرداری مربوط به خدمات شهری است که در این بخش نیروهای زحمت کش و پرتلاشی به صورت شبانه روزی در جهت افزایش رفاه شهروندان تلاش می کنند.

وی با اشاره به وجود مشکل سد معبر در مناطق 12 گانه شهرداری این کلانشهر افزود: در این زمینه شهرداری باید فکری اساسی برای رفع معضل مذکور کند.

این مسئول عنوان کرد: می توان در این راستا زمینهایی را در خارج از محدود شهر جانمایی کرد و مشاغل و صنوف مزاحم را به بیرون از شهر انتقال داد.



شهرداری کرج پروژه های عظیمی را اجرا کرده است



نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی شهر گفت: طی چند سال گذشته به خصوص دوره سوم شورای شهر، شهرداری کرج با حمایت اعضای شورا، پروژه های عظیمی را اجرا کرده است.



عزیز اکبریان امروز در مراسم تجلیل از تلاشگران خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: طی چند سال گذشته به خصوص در دوره سوم شورای شهر، اقدامات مطلوب و پروژه های عمرانی بزرگی از سوی شهرداری و با حمایت اعضای شورا انجام شد.

وی افزود: در سال 91 باید سرعت و کیفیت اجرای پروژه ها در استان البرز و کلانشهر کرج افزایش یابد که در این زمینه شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.



بهای بلیط اتوبوس به صورت مقطعی تغییر می کند



رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری پایانه شهید کلانتری کرج گفت: بهای بلیط اتوبوس به صورت مقطعی و طبق سنوات گذشته در ایام نوروز تغییر و پس از تعطیلات به حالت اول باز می گردد.



میرالتفات پیغمبردوست افزود: افزایش 20 درصدی قیمت بلیط اتوبوس در ایام نوروز طبق سالیان گذشته در کل کشور عملیاتی می شود.

وی افزود: به رغم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییری در تعرفه های بلیط ها اعمال نشده و این افزایش قیمت در مقطع تعطیلات نوروزی به دلیل تقاضای بالای مسافران و یک طرفه بودن تقاضای بلیط اعمال می شود.



افتتاح پنج ایستگاه آتش نشانی در نیمه نخست سال 91



معاون خدمات شهری شهرداری کرج از افتتاح پنج ایستگاه آتش نشانی در نیمه نخست سال‌ آینده خبر داد.



علی اصغر کمالی زاده در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمات شهری با ارائه گزارش عملکرد سازمانهای زیر مجموعه این معاونت اظهار داشت: طی سال جاری از سوی سازمان پارکها و فضای سبز، پارک تاجیکستان افتتاح شد و طی چند روز آینده نیز پارک ابن سینا افتتاح و بهره برداری می شود.

وی افزود: به همت سازمان میادین میوه و تره بار، بازار روز مروارید در فردیس افتتاح شد و قرار است که در آینده ای نزدیک بازار روز نقش جهان نیز افتتاح و بهره برداری شود.



بازدید از 520 خانواده شهید در کرج



مشاور امور ایثارگران شهرداری کرج از برگزاری 80 یادواره شهید طی سال جاری در این کلانشهر خبر داد و گفت: طی سال 90 از 520 خانواده شهید در کرج بازدید شد.



برزو کلانتری امروز در نشست مشترک با مسئولان امور ایثارگران مناطق 12 گانه شهرداری کرج اظهار داشت: طی سال جاری از سوی معاونت امور ایثارگران شهرداری کرج، اقدامات مطلوبی در راستای حفظ و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این کلانشهر برگزار شد.

وی افزود: در این زمینه با حضور مسئولان و مدیران در مناطق 12 گانه شهرداری کرج، از 520 خانواده شهید بازدید و به مشکلات آنها رسیدگی شد.