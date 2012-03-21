پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز / ایران در مقابل فشارها تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این زمینه، شبکه الجزیره با تیتر"(آیت الله) خامنه ای : به هر حمله ای پاسخ خواهیم داد" نوشت : آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد کشورش به هر حمله آمریکا یا اسرائیل پاسخ خواهد داد.

آیت الله خامنه ای در سخنانی به مناسبت آغاز سال جدید فارسی(خورشیدی) تاکید کرد ما تاکید کرده ایم سلاح هسته ای نداریم و هرگز به ساخت آن اقدام نخواهیم کرد، اما اگر دشمنان ما چه ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی بخواهند دست به حمله بزنند، ما با همان شیوه ای که به ما حمله کنند، به تجاوز آنها پاسخ خواهیم داد.



الجزیره گزارش داد : آیت الله خامنه ای اعلام کرد آمریکایی ها در صورتی که گمان می کنند می توانند ایران را نابود کنند، اشتباه فاحشی مرتکب خواهند شد.



این رسانه افزود : بر اساس سخنان آیت الله خامنه ای، ایران حق دارد در صورتی که مورد حمله قرار گیرد، از خود دفاع کند.



روزنامه الشرق قطر



روزنامه الشرق قطر نیز با انتشار بخشهایی از سخنان مقام معظم رهبری نوشت : رهبر عالی ایران گفت ایران در مقابل تهاجم آمریکا یا اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد.



وی افزود تهران از دور اخیر تحریمهای غربی متاثر نشده است، تهران هرگز موضع خود را تغییر نخواهد داد و هرگز تسلیم خواسته ها برای توقف غنی سازی اورانیوم نیز نخواهد شد.



این رسانه قطری همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری بر افزایش تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای بیگانه اشاره کرده است.



روزنامه الوطن عربستان



سخنان مهم مقام معظم رهبری در روزنامه الوطن عربستان نیز بازتاب داشت، این روزنامه نوشت : رهبر ایران اعلام کرد تحریمهای اخیر غربی ها تاثیری بر ایران نداشته است.



(آیت الله) خامنه ای در سخنانی به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی گفت ما باید دشواریها و چالشها را بدون اینکه در مقابل فشارهای غربی تسلیم شویم، تحمل کنیم.



وی تصریح کرد ایران هرگز موضع خود را تغییر نخواهد داد و تسلیم خواسته ها برای توقف غنی سازی نخواهد شد.



القدس العربی



به گزارش مهر، روزنامه عرب زبان القدس العربی چاپ لندن نیز با آوردن بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت : آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز سه شنبه گفت ایران در مقابل هر گونه تجاوز از سوی آمریکا یا اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد.



رهبری ایران با بیان اینکه کشورش، سلاح اتمی ندارد و درصدد به دست آوردن آن نیست، تاکید کرد در صورتی که به ما حمله کنند، در سطح همان حمله پاسخ خواهیم داد.



این روزنامه نوشت : آیت الله خامنه ای در جمع هزاران نفر در حرم امام رضا(ع) در مشهد تصریح کرد : ملت ایران به جهانیان ثابت کرده است که قادر است هر کاری را انجام دهد، استکبار و طرفدارانش در سال گذشته با شیوه های مختلف تلاش کردند ملت ایران را ناامید و سرخورده کنند، اما در این راه شکست خوردند.

آیت الله خامنه ای با بیان اینکه، تحریمهای غرب و آمریکا علیه ایران سبب پیشرفت و توسعه کشور شد، به دستاوردها و موفقیتهای ایران در زمینه فضایی، انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم به میزان 20 درصد در سال گذشته اشاره کرد.



وی تاکید کرد : هر کس بر نابودی ایران تکیه کند، شکست خواهد خورد، اگر ملت ایران در مقابل اراده استکبار تسلیم می شد، با این فشارها و محاصره روبرو نمی شد.



این روزنامه نوشت : آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی غرب با ایران را ثروت ملت ایران شامل نفت و گاز دانست و تاکید کرد نفت ایران به این زودیها تمام نخواهد شد.



این روزنامه افزود : آیت الله خامنه ای، ترور دانشمندان هسته ای ایران را تلاش دیگری دشمن برای تضعیف اراده ملت ایران دانست .



القدس العربی، تاکید مقام معظم رهبری بر تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار ایرانی و حاکم شدن فرهنگ مصرف کالای داخلی را مورد توجه قرار داد.



روزنامه السفیر



روزنامه السفیر لبنان نیز تاکید مقام معظم رهبری بر پاسخ ایران به هرگونه تجاوز احتمالی در همان سطح را در صفحه نخست خود آورد و نوشت : آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی انقلاب اسلامی تاکید کرد ایران از خود در مقابل هر گونه حمله آمریکا یا اسرائیل در همان سطح تجاوز دفاع خواهد کرد.



آیت الله خامنه ای در سخنانی به مناسبت سال نو خورشیدی اظهار داشت : ما سلاح اتمی نداریم و تولید هم نخواهیم کرد، اما در مقابل هرگونه تجاوز چه از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی در همان سطحی که به ما حمله شود، از خود دفاع خواهیم کرد.



وی خاطر نشان کرد آمریکایی ها اگر تصور می کنند با تهدیدهای خود کشور ایران را نابود خواهند کرد، اشتباه فاحشی مرتکب می شوند.



آیت الله خامنه ای با اشاره به انزوای اسرائیل تصریح کرد : موضوع تولید ملی، بعد مهمی از جهاد اقتصادی را شکل می دهد و اگر ملت بتواند با همت و عزم و بیداری و برنامه ریزی صحیح مسئولین، مسئله تولید داخلی را حل کند، قطعا بر چالشهایی که دشمنان ایجاد می کنند، غلبه خواهد کرد.



السفیر نوشت : آیت الله خامنه ای، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را شعار سال جدید ایرانی(خورشیدی) اعلام کرد.



وی تصریح کرد : کسانی که خیال می کنند دشمنی آمریکا با ما در صورت عقب نشینی در موضوع هسته ای تمام می شود، دچار غفلت هستند، زیرا علت دشمنی آمریکا، مسئله هسته ای و حقوق بشر نیست، بلکه به این دلیل است که جمهوری اسلامی مقاومت می کند.



الدستور اردن



روزنامه الدستور اردن نیز هشدار مقام معظم رهبری به آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای خطرناک هرگونه ماجراجویی آنها و پاسخ محکم کشورمان به هرگونه تجاوز را مورد توجه قرار داد.



این روزنامه نوشت : آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران تاکید کرد ایران در صورتی که مورد حمله آمریکا یا اسرائیل قرار گیرد، از خود دفاع خواهد کرد.



وی افزود : ما سلاح اتمی نداریم و هرگز آن را تولید نخواهیم کرد، اما در مقابل هر گونه تجاوز چه از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی، در همان سطحی که به ما حمله شود، به آن حمله پاسخ خواهیم داد.



آیت الله خامنه ای خاطر نشان کرد آمریکایی ها اگر تصور می کنند با تهدیدها می توانند ایران را نابود کنند، اشتباه فاحشی مرتکب می شوند.



سخنان مهم مقام معظم رهبری در دیگر رسانه های عربی منطقه نیز بازتاب داشت.