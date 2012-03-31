مصرف بی رویه رنگ مو منجر به سرطان پوست و مثانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر زینب ظاهری کارشناس آرایشی و بهداشتی گفت: متاسفانه عدم آگاهی از این قضیه باعث شده که بازار خرید رنگ مو و استفاده بی رویه از این محصول بدون مطالعه و مشورت با افراد مجرب در آرایشگاه ها افزایش یابد.

وی افزود: رنگ موها به سه دسته موقت، نیمه دائمی و دائمی تقسیم بندی می شوند و افرادی همچون آرایشگران که به طور مرتب در معرض رنگ مو قرار دارند، باید نسبت به عارضه های خطرناک آن آگاه شوند و همواره بدن خود را برای اطمینان از نداشتن توده های نامتعارف چک کنند.

وی با بیان اینکه استفاده بی رویه و بلند مدت از رنگ مو خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می دهد خاطرنشان کرد: دلیل اصلی ابتلا به این بیماری استفاده از مواد شیمیایی در رنگ مو است.

دکتر ظاهری با اشاره به اینکه گذاشتن کلاه روی مو در هنگام رنگ کردن باعث گرم شدن رنگ مو می‌شود، تصریح کرد: با گرم شدن رنگ، تمام مواد شیمیایی رنگ مو وارد پوست شده و از طریق پوست نیز وارد جریان خون می شود.

وی در ادامه افزود: رنگ موها حاوی مواد آنتی اکسیدانی هستند که می تواند به ساقه مو آسیب برسانند که از بین رفتن شفافیت و براقی مو مهمترین دلیل آن است.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات استفاده بی رویه از رنگ مو ایجاد حساسیت های شدید است که واکنش هایی در پوست سر از جمله خارش شدید، قرمزی پوست و التهاب را به دنبال دارد.

کارشناس آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به سفید شدن مو در سنین کم اشاره کرد و افزود: سفید شدن مو به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها زمینه ارثی است و البته بیماری‌هایی مثل ویتیلیگو نیز می‌تواند عامل سفیدی مو باشد که این نوع بیماری‌ علاوه بر موها، پوست و بعضی از نواحی بدن را هم سفید می‌کند.

دکتر ظاهری تغذیه غلط و نادرست را از دیگر عوامل مهم سفید شدن مو عنوان کرد و گفت: کمبود ویتامین‌هایی مثل ویتامین های گروه B، کمبود روی و سلنیوم در سفید شدن مو بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه اگر سفید شدن مو زمینه ارثی داشته باشد، درمان دارویی تاثیری در جلوگیری از سفید شدن آن ندارد، اظهار داشت: چنانچه سفید شدن مو به دلیل بیماری یا تغذیه نادرست باشد، با درمان دارویی می‌توان از سفید شدن بیشتر آن جلوگیری کرد.

دکتر ظاهری با بیان اینکه هر چیزی که باعث شود ساختار طبیعی مو را از حالت عادی خارج کند، برای مو ضرر تلقی می شود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل باید تا حد امکان از مواد شیمیایی به ویژه فر کردن، رنگ کردن و غیره کمتر استفاده شود.

وی تاکید کرد: رنگ کردن مو در دوران بارداری ممنوع است زیرا که پوست کف سر می‌تواند مقداری از مواد شیمیایی موجود در رنگ را جذب کرده و وارد جریان خون کند و از آنجایی که سه ماهه اول بارداری، زمان شکل‌گیری جنین بوده و جنین در این زمان بسیار حساس و آسیب‌پذیر است و استفاده از آن می‌توانند باعث سقط جنین شود، لذا استفاده از آن در دوران بارداری به هیچ وجه توصیه نمی‌شود

