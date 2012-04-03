قاتل فراری به خاطر پدرش خود را تسلیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک بامداد 29 اسفند سال 90 ماموران کلانتری 132 نبرد از طریق مرکز فوریت های پلیسی در جریان یک نزاع دسته جمعی منجر به قتل در خیابان خاوران قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات مقدماتی مشخص شد که شخصی به نام بهروز 16 ساله در یک نزاع دسته جمعی ، بر اثر اصابت ضربه چاقو از ناحیه پشت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحت فوت کرده است . بلافاصله با انجام هماهنگی های قضایی ، تمامی افراد حاضر در درگیری دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و اعلام آن به قاضی کشیک ویژه قتل ، به دستور شهریاری ، بازپرس شعبه اول ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات از طرفین درگیری مشخص شد که مقتول به همراه دو برادر خود به نام های بهمن 19 ساله و مجتبی 30 ساله ، با مراجعه به در خانه جواد 32 ساله قصد درگیری با او را داشته اند که با دخالت پدر و برادر دیگر جواد در درگیری ، نزاع دسته جمعی در مقابل خانه آنها ایجاد شده بود .

بهمن - یکی از برادران مقتول - در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : برادرم بهروز در یک کارگاه صحافی در خیابان هاشم آباد کار می کرد . شب حادثه ، زمانیکه متوجه دیر کردن او برای آمدن به خانه شده و از سوی دیگر نیز جوابگوی تماس های تلفنی خود نبود ، به سمت کارگاه صحافی حرکت کردم . در خیابان هاشم آباد با یکی از جوان های محل به نام جواد ، چشم به چشم شدم که همین موضوع باعث درگیری لفظی میان ما دو نفر شد . پس از بازگشت به خانه متوجه شدم بهروز نیز به خانه بازگشته است. زمانیکه موضوع درگیری را برای او و برادر دیگرم مجتبی تعریف کردم ، هر سه نفر به در خانه جواد بازگشته و در آنجا بود که با دخالت برادر دیگر جواد به بین ما و آنها درگیری ایجاد شد .

در ادامه تحقیقات مشخص شد که در زمان درگیری ، مجتبی با استفاده از سلاح سرد شروع به قدرت نمایی در انظار عمومی و مجروح کردن محمد و جواد کرده است . در همین زمان یکی از همسایه ها به نام مهدی 28 ساله با مشاهده صحنه درگیری ، با برداشتن چاقو از داخل خانه به طرفداری از محمد و جواد به کوچه آمده و با مقتول درگیر می شود .او در حین درگیری ، با چاقو ضربه ای را از پشت به بهروز وارد و پس از آن نیز از محل متواری می شود .

با شناسایی عامل اصلی جنایت و با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت اصلی مرگ را پارگی مجاری تنفسی به علت ضربه وارد شده از ناحیه پشت اعلام کرده بود ، دستگیری مهدی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت .

کارآگاهان با مراجعه به محل سکونت متهم به تحقیق از اعضای خانواده وی پرداخته اما پدر متهم در اظهارات اولیه مدعی شده بود که پس از درگیری هیچ اطلاعی از پسرش ندارد .این در حالی بود که کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند مهدی در زمان درگیری از ناحیه کتف و سینه مجروح شده و از سوی پدر خود به بیمارستان منتقل شده بود. زمانیکه پدر وی از طریق تماس تلفنی متوجه مرگ بهروز شد، در مسیر بازگشت به خانه اقدام به فراری دادن مهدی کرده بود .

با توجه به اظهارات ضد و نقیض پدر متهم و همچنین اطلاعات بدست آمده از تحقیقات ، به دستور قاضی پرونده پدر متهم به اتهام "مبادرت به فرار قاتل" دستگیر و در ادامه تحقیقات به این موضوع اعتراف کرد.پس از گذشت چند روز ، مهدی نیز هفتم فروردین با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی خود را معرفی کرد .

متهم پس از حضور در اداره دهم گفت : شب حادثه با شنیدن سر و صدای زیاد از جلوی خانه ، بیدار شدم . زمانیکه از پنجره به داخل کوچه نگاه کردم متوجه شدم که چند نفر با یکی از همسایه ها و پسرانش درگیر شده اند . من نیز به هواخواهی از پسران همسایه ، با برداشتن یک قبضه چاقو از خانه خارج و با افراد حاضر در آنجا درگیر شدم . در یک لحظه با چاقو یک ضربه محکم به پشت یکی از طرفین مقابل زدم و با افتادن وی بر روی زمین از محل متواری شدم . چون از ناحیه قفسه سینه احساس درد می کردم ، با پدرم تماس گرفتم و او نیز مرا به بیمارستان برده و پس از معاینه ترخیص شدم . پس از ترخیص شدن از بیمارستان ، مدتی را در خانه یکی از بستگان مخفی شدم و از ترس به شمال رفتم که پس از چند روز متوجه شدم که پلیس پدرم را به اتهام فراری دادن من دستگیر کرده و چاره ای جز معرفی خود به پلیس ندارم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده -معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و به دستور قاضی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

