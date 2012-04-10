به گزارش خبرنگار مهر، ایران و عراق به زودی قرارداد جدیدی به منظور صادرات به طور متوسط روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (معادل تولید گاز یک فاز پارس جنوبی) امضا می کنند.

بر اساس این قرارداد مقرر شده است گاز تولیدی یک فاز میدان مشترک پارس جنوبی به منظور تامین سوخت مورد نیاز چهار نیروگاه برق عراق اختصاص یابد.

از سوی دیگر در حال حاضر عملیات ساخت خط لوله مشترک گاز ایران – عراق آغاز شده است به طوریکه برای تکمیل ساخت این خط لوله گازی در خاک ایران باید حدود 170 کیلومتر خط لوله 42 اینچی گاز به منظور انشعاب از خط لوله ششم سراسری ساخته شود.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز در گفتگو با مهر با تایید امضای این قرارداد جدید گازی در آینده‌ای نزدیک با طرف عراقی، گفت: احتمال واگذاری ساخت خط لوله گاز در خاک عراق به یک پیمانکار ایرانی وجود دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در خاک عراق هم باید از مرز ایران حدود 190 کیلومتر خط لوله انتقال گاز ساخته شود، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عراق از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار است.

با توافق مقامات عالی انرژی ایران و عراق پیش بینی می ود با امضای قرارداد جدید گازی بین دو کشور تا سال 2013 میلادی صادرات این انرژی پاک به این کشور همسایه آغاز شود.



عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق هم پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه عراق مذاکراتی را با ایران برای واردات گاز طبیعی در کوتاه مدت انجام داده است، گفته بود: قصد داریم با سرمایه گذاری حدود 300 میلیون دلاری گاز طبیعی از ایران برای تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها وارد کنیم.



به گزارش مهر، بر این اساس با تکمیل و راه اندازی خط لوله مشترک امکان ارسال گاز به عراق به منظور تامین نیروگاههای صدر، بغداد و منصوریه این کشور فراهم می شود.



این توافق جدید گازی تهران – بغداد در حالی حاصل شده است که اسفند ماه سال گذشته ایران و عراق برای افزایش صادرات برق یک قرارداد جدید امضا کرده بودند.

مطابق با این قرارداد جدید صادرات برق ایران از مسیر کرخه- العماره به حدود یکهزار و 200 مگاوات در روز افزایش می یابد.



در حال حاضر دولت عراق بابت واردات برق از ایران حدود 500 میلیون دلار بدهی دارد که احتمال تهاتر کالا با پول برق بین دو کشور قوت گرفته است.