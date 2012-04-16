  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

برای سومین دوره انجام می‌شود/

گلستان میزبان مسابقات بین المللی اسکواش

گلستان میزبان مسابقات بین المللی اسکواش

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکواش گلستان با اشاره به رشد اسکواش در 15 شهرستان، شهر و بخش های این استان گفت: بدنبال دو دوره برگزاری موفق رقابتهای بین المللی در گرگان، اوایل تابستان امسال برای سومین سال متمادی میزبان پیکارهای بین المللی اسکواش «جام میلاد» خواهیم بود.

علی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موفقیت های این استان در اسکواش کشور گفت: این موفقیت متعلق به یک نفر نیست و این مهم ممکن نبود مگر با همدلی ، هماهنگی و تعامل بین اعضای هیئت ، مسئولان استان  و مدیر کل تربیت بدنی و عنایت ویژه رئیس فدراسیون.

وی اظهار داشت: با ارزیابی بعمل آمده از سوی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، هیئت اسکواش استان گلستان به عنوان هیئت برتر اسکواش کشور در سال 90  برگزیده و معرفی شد.
 
وی عنوان کرد: با آنکه اسکواش در گلستان از اواخر سال 83 فعالیت خود را بدون در اختیارداشتن امکاناتی چون کورت و حتی مربی برای آْموزش ورزشکاران آغاز کرد اما با مدیریت مطلوب و رشد و توسعه آن، این ورزش لوکس و مفرح علاوه بر رشد کمی در سطح استان، در بعد  قهرمانی نیز به موفقیت های قابل توجهی در کشور دست یافته است.
 
مومنی گفت: گلستان در حال حاضر به عنوان یکی از سه قطب اصلی اسکواش ایران بوده و با معرفی چند ورزشکار به اردوهای تیم ملی آقایان و بانوان، از امکانات سخت افزاری خوبی همچون خانه اسکواش در مرکز استان برخوردار شده است.
 
وی اظهار داشت: گلستان علاوه بر میزبانی چند دوره مسابقات کشوری و لیگ برتر، میزبانی دو دوره رقابتهای بین المللی اسکواش تحت عنوان «جام میلاد» را نیز در کارنامه دارد و در حال حاضر رئیس هیئت اسکواش گلستان نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه اسکواش کشور و دبیر این هیئت نیز مشاور رئیس فدراسیون اسکواش ایران هستند.
 
دبیر هیئت اسکواش ایران نیز با اعلام انتخاب گلستان به عنوان برترین استان در ورزش اسکواش کشور گفت: از استانهای فعال در زمینه توسعه و ترویج ورزش اسکواش در کشور به طور قطع حمایت می شود.

بابک فقیر تصریح کرد: ارائه تسهیلات غیرنقدی و اعزام مربیان خارجی به استانهای برتر مواردی از این حمایت ها است.
کد مطلب 1578425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه