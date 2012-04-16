گلستان میزبان مسابقات بین المللی اسکواش

علی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موفقیت های این استان در اسکواش کشور گفت: این موفقیت متعلق به یک نفر نیست و این مهم ممکن نبود مگر با همدلی ، هماهنگی و تعامل بین اعضای هیئت ، مسئولان استان و مدیر کل تربیت بدنی و عنایت ویژه رئیس فدراسیون.

وی اظهار داشت: با ارزیابی بعمل آمده از سوی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، هیئت اسکواش استان گلستان به عنوان هیئت برتر اسکواش کشور در سال 90 برگزیده و معرفی شد.

وی عنوان کرد: با آنکه اسکواش در گلستان از اواخر سال 83 فعالیت خود را بدون در اختیارداشتن امکاناتی چون کورت و حتی مربی برای آْموزش ورزشکاران آغاز کرد اما با مدیریت مطلوب و رشد و توسعه آن، این ورزش لوکس و مفرح علاوه بر رشد کمی در سطح استان، در بعد قهرمانی نیز به موفقیت های قابل توجهی در کشور دست یافته است.

مومنی گفت: گلستان در حال حاضر به عنوان یکی از سه قطب اصلی اسکواش ایران بوده و با معرفی چند ورزشکار به اردوهای تیم ملی آقایان و بانوان، از امکانات سخت افزاری خوبی همچون خانه اسکواش در مرکز استان برخوردار شده است.

وی اظهار داشت: گلستان علاوه بر میزبانی چند دوره مسابقات کشوری و لیگ برتر، میزبانی دو دوره رقابتهای بین المللی اسکواش تحت عنوان «جام میلاد» را نیز در کارنامه دارد و در حال حاضر رئیس هیئت اسکواش گلستان نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه اسکواش کشور و دبیر این هیئت نیز مشاور رئیس فدراسیون اسکواش ایران هستند.

دبیر هیئت اسکواش ایران نیز با اعلام انتخاب گلستان به عنوان برترین استان در ورزش اسکواش کشور گفت: از استانهای فعال در زمینه توسعه و ترویج ورزش اسکواش در کشور به طور قطع حمایت می شود.



بابک فقیر تصریح کرد: ارائه تسهیلات غیرنقدی و اعزام مربیان خارجی به استانهای برتر مواردی از این حمایت ها است.