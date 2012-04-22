اولاند پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور فرانسه، دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از بامداد روز یکشنبه با فراخوانی 44.3 میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط این کشور آغاز شد بود به پایان رسید.

نتایج اعلام شده از قرار زیر است:

1- فرانسوا اولاند- سوسیالیست 27.4%

2- نیکولا سارکوزی- اتحاد برای جنبش مردمی 25.7%

3- مارین لوپن- جبهه ملی 20%

4- ژان لوک ملانشون- جبهه چپ 11.5%

5- فرانسوا بایرو- اتحاد برای دموکراسی 9%

پنج کاندیدای دیگر یعنی "اوا ژولی" از حزب سبز (طرفداران محیط زیست)، "فیلیپ پوتو" از حزب جدید ضد سرمایه داری، "ناتالی آرتو" از حزب کارگران، "ژاک شومیناد" از حزب هبستگی و پیشرفت و "نیکلا دوپنتنیون" از حزب جمهوریت در مجموع کمتر از 6 درصد از آرا را نصیب خود کردند.

با اعلام نتایج، ملانشون برای دور دوم از اولاند حمایت کرد.

نامزد سوسیالیستها در این انتخابات به مردم فرانسه وعده بخشیدن جانی تازه و به نمایش گذاشتن چهره ای جدید از این کشور در مقابل اروپا داده است.

با این حال سارکوزی در سخنرانی های اخیر خود از رقیب اصلی اش به عنوان خطری برای فرانسه و اروپا یاد کرده است. به ادعای وی با انتخاب اولاند فرانسه نیز به سرنوشتی مشابه وضعیت کنونی اسپانیا که با گرفتن قروض هنگفت به دادن بهره های سنگین واداشته شده، دچار می شود.

در حالی که نگرانی نسبت به عدم حضور مردم وجود داشت، بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت در این دوره حدود 80 درصد بوده است.

به این ترتیب میزان عدم مشارکت در مقایسه با 16.2 درصد در دور اول سال 2007 و 21.6 درصد در 2002 و 21.6 درصد در 1995، به 20 درصد رسیده است.

قرار است ساعت 9 شب، مارتین اوبری -رئیس حزب سوسیالیست فرانسه و همسر سابق اولاند- در مقر حزب در خیابان سولفرینو به سخنرانی بپردازد.

طبق نظرسنجی ها اولاند در دور دوم انتخابات که قرار است ششم می (17 اردیبهشت) برگزار شود نیز از شانس بیشتری برای پیروزی نسبت به رئیس جمهوری کنونی فرانسه دارد. در آخرین آنها که در روز پنجشنبه توسط سازمان Ifopانجام شد، اولاند با 56 درصد، 12 درصد از سارکوزی جلوتر خواهد بود.