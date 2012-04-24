به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، سفیر کشورمان در حاشیه این مراسم با حسین رضا زاده رئیس فدراسیون وزنه برداری و داراب ریاحی دبیر فدراسیون و تنی چند از اعضای تیم وزنه برداری کشورمان دیدار و برای آنان آرزوی پیروزی و کسب مقام قهرمانی کرد.

احمد معصومی فرهمچنین با علی مرادی دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و پارک جونگ یانگ نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری آسیا و رئیس فدراسیون وزنه برداری کره جنوبی نیز دیدار و گفتگو کرد.

چهل و سومین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا طی روزهای 4 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود .

مجید عسکری، مرتضی رضائیان و سجاد بهروزی به عنوان نخستین وزنه برداران ایرانی صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه 6 اردیبهشت روی تخته می روند.

