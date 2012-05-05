اعتراف فراری دستگیر شده به قتل محافظ رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی راد اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سرباز در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند شرور و قاتل فراری معروف به "هیپتان.الف" را دستگیر کنند.

وی گفت: بدنبال دستگیری این شرور فراری که پس از یک نزاع و درگیری مسلحانه شناسایی و دستگیر شد، راز چندین فقره سرقت مسلحانه و راهبندی در سطح شهرستان سرباز کشف شد.

وی افزود: این شرور مسلح در ادامه اعترافات خود گفت، در سال 1384در منطقه عمومی سرباز به سمت تیم حفاظت ریاست جمهوری که به این استان سفر کرده بودند، تیراندازی کرده که این عمل منجر به شهادت یکی از محافظان رئیس جمهور شد.

متهم جهت بررسی و تحقیقات بیشتر با هماهنگی مقامات قضایی در اختیار است.