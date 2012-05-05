مخالفت کمیسیون تلفیق با تجدید رای برای افزایش درآمد دولت از هدفمندی

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق جمعی از نمایندگان پس از تصویب پیشنهاد درآمد 54 هزارمیلیارد تومانی برای دولت در سال 91 از راه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، درخواست تجدید رای برای بررسی این موضوع را داشتند که با وجود جمع آوری امضاء این درخواست مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و رای نیاورد.

به گزارش مهر، پس از رد پیشنهادهای کسب درآمد 135 ، 100، 60 و 70 هزارمیلیارد تومانی ، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کسب درآمد دولت از هدفمندی مشابه سال 90 به میزان 54هزار میلیارد تومان که از سوی توکلی مطرح شد، موافقت کرد.

پس از تصویب این پیشنهاد، جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق که خواستار تصویب درآمد 72 هزار میلیاردی برای دولت بودند با جمع آوری امضاء خواستار بررسی مجدد این موضوع و تجدید رای شدند که با وجود درخواست یک سوم اعضای حاضر درکمیسیون، این تقاضا به تصویب سایر اعضای کمیسیون نرسید و رد شد.

طبق اساسنامه کمیسیون تلفیق درصورت تقاضا برای تجدید رای، یک سوم اعضای حاضر در کمیسیون باید این درخواست را امضا کنند.