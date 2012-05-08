راه اندازی اولین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی

دکتر اکبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولویت اصلی دانشگاه در تولید ملی بستر سازی برای توسعه مراکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران است تا بتوانیم در آنجا به تولید محصول و کالاهای فناورانه بپردازیم.

وی اضافه کرد: مراحل مجوز و تاسیس پارک در حال طی شدن است و تنها مکان آن پس از نهایی شدن این مراحل اطلاع رسانی می شود.

فتوحی اظهار داشت: این پارک اولین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی خواهد بود و مراکز رشد دانشگاه به همراه شرکت های دانش بنیان در آن استقرار می یابند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: مراکز رشد تجهیزات پزشکی، داروهای نوترکیب و فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه داریم که قرار است دو مرکز رشد طب سنتی و گیاهان و داروهای سنتی نیز راه اندازی کنیم.