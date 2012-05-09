  1. جامعه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۴

درگفتگو با مهر عنوان شد:

مراکز معاینه فنی بنگاه اقتصادی است

مراکز معاینه فنی بنگاه اقتصادی است

معاون فنی ـ مهندسی پلیس راهور گفت: نگاه برخی افراد به مراکز معاینه فنی شبیه بنگاه اقتصادی است.

سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاینه فنی یک دیدگاه علمی - کاربردی است که باید در جهت کاهش آلایندگی و ایمنی خودرو از آن استفاده شود اما متاسفانه عده‌ای آن را بنگاه اقتصادی می دانند.

وی ادامه داد: معاینه فنی به موضوع طراحی اولیه و ایمنی باز می گردد اگر طراحی اولیه ناایمن باشد و طراحی مهندسی ساز نباشد معاینه فنی نیز تاثیر گذار نیست.

به گفته معاون فنی- مهندسی پلیس راهور مقررات این موضوعات و صلاحیت نحوه معاینه فنی را تعیین کرده است و در صورتی که آنها رعایت نشود معاینه فنی نیز موثر نخواهد بود.

جهانگیری گفت: ایمنی و اصالت خودرو دو امر مهم در معاینه فنی خودروها است اما متاسفانه برخی افراد و دستگاهها معاینه فنی را محلی برای کسب درآمد می دانند و از آن به عنوان بنگاهی اقتصادی یاد می کنند.  در برخی موارد خودروهای دارای نقص نیز می توانند معاینه فنی دریافت کنند.
 

کد مطلب 1597485

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