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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گلزار شهدای سقز مرمت و بهسازی می شود

گلزار شهدای سقز مرمت و بهسازی می شود

سقز - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سقز از مرمت و بهسازی گلزار شهدای این شهر همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان خبر داد.

کیانوش ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کمیته  تبلیغات ستاد اردیبهشت معطر اظهار داشت: هر چه از ایام سالروز حضور رهبر فرزانه انقلاب دور می شویم در واقع  خیر و برکتی که تکیه کلام همه است را به صورت عینی  مشاهده می کنیم و این استان از همه لحاظ و به خصوص در عمران و آبادانی، طرح مسکن محرومان و افتتاح پروژه های اشتغالزا شاهد برکات سفر تاریخی رهبر انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه یکی دیگر از دستاوردها و برکات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان را پخش اذان به افق برادران اهل سنت از صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد و گفت: ابراز همدری رهبر معظم انقلاب با خانواده های گروهک های ضد انقلاب و و بیان این مهم که خانواده آنها بی گناهند و اینان خود گول خوردگان دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی هستند از بزرگواری و هوشیاری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سقز در پایان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای سالروز سفر مقام معظم رهبری گفت: مرمت و بهسازی گلزار شهدا سقز با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال، بهسازی و مرمت ساختمان مسکونی والدین شهدا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال که در فاز آخر آن به 70 خانوار تعلق گرفت، اجرای برنامه های فرهنگی همانند برگزاری همایش پیاده روی عمومی ایثارگران و خانواده های آنان در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه و برگزاری مراسم روز زن و گرامیداشت هفته مادر از محل اعتبارات سفر پر برکت مقام معظم رهبری از جمله برنامه های پیش بینی شده در شهرستان سقز به شمار می رود.

کد مطلب 1597777

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