گلزار شهدای سقز مرمت و بهسازی می شود

کیانوش ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کمیته تبلیغات ستاد اردیبهشت معطر اظهار داشت: هر چه از ایام سالروز حضور رهبر فرزانه انقلاب دور می شویم در واقع خیر و برکتی که تکیه کلام همه است را به صورت عینی مشاهده می کنیم و این استان از همه لحاظ و به خصوص در عمران و آبادانی، طرح مسکن محرومان و افتتاح پروژه های اشتغالزا شاهد برکات سفر تاریخی رهبر انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه یکی دیگر از دستاوردها و برکات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان را پخش اذان به افق برادران اهل سنت از صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد و گفت: ابراز همدری رهبر معظم انقلاب با خانواده های گروهک های ضد انقلاب و و بیان این مهم که خانواده آنها بی گناهند و اینان خود گول خوردگان دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی هستند از بزرگواری و هوشیاری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سقز در پایان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای سالروز سفر مقام معظم رهبری گفت: مرمت و بهسازی گلزار شهدا سقز با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال، بهسازی و مرمت ساختمان مسکونی والدین شهدا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال که در فاز آخر آن به 70 خانوار تعلق گرفت، اجرای برنامه های فرهنگی همانند برگزاری همایش پیاده روی عمومی ایثارگران و خانواده های آنان در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه و برگزاری مراسم روز زن و گرامیداشت هفته مادر از محل اعتبارات سفر پر برکت مقام معظم رهبری از جمله برنامه های پیش بینی شده در شهرستان سقز به شمار می رود.