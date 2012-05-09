دستگیری سارق 55 تخته فرش نفیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا گل صباحی در این رابطه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت 55 تخته فرش و قالیچه دست بافت از مغازه قالیشویی واقع در شهرستان ورامین و انتقال قالیچه های سرقتی به کرج برای فروش آنها ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .

وی در ادامه اظهار داشت : ماموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس سرنخی از آدرس سارقان را به دست آورده و پس از اطمینان از حضور متهم یا متهمان در محل مورد نظر اکیپی از ماموران مجرب اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به آدرس مورد نظراعزام و در یک عملیات غافلگیرانه سارق فرشها را که قصد فروش 5 تخته فرش و قالیچه را داشتند دستگیر و به همراه اموال مکشوفه به پلیس آگاهی منتقل کردند . سارق دستگیر شده به نام «منصور» در بازجویی های ماموران به سرقت 55 تخته فرش و قالیچه اعتراف کرده و اذعان داشت که 50 تخته فرش دیگر را در منزلش واقع در مارلیک کرج مخفی کرده است .

سرهنگ گل صباحی افزود : ماموران با توجه به اعترافات متهم در خصوص سرقت فرشها ، با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و تعداد 50 تخته فرش و قالیچه دست بافت را از منزل وی کشف و ضبط کرده و به همراه سارق دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند .

