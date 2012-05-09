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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

دستگیری سارق 55 تخته فرش نفیس

دستگیری سارق 55 تخته فرش نفیس

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری سارق 55 تخته فرش دستبافت از یک مغازه قالیشویی در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا گل صباحی در این رابطه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت 55 تخته فرش و قالیچه دست بافت از مغازه قالیشویی واقع در شهرستان ورامین و انتقال قالیچه های سرقتی به کرج برای فروش آنها ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .

وی در ادامه اظهار داشت : ماموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس سرنخی از آدرس سارقان را به دست آورده و پس از اطمینان از حضور متهم یا متهمان در محل مورد نظر اکیپی از ماموران مجرب اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به آدرس مورد نظراعزام و در یک عملیات غافلگیرانه سارق فرشها را که قصد فروش 5 تخته فرش و قالیچه را داشتند دستگیر و به همراه اموال مکشوفه به پلیس آگاهی منتقل کردند . سارق دستگیر شده به نام «منصور» در بازجویی های ماموران به سرقت 55 تخته فرش و قالیچه اعتراف کرده و اذعان داشت که 50 تخته فرش دیگر را در منزلش واقع در مارلیک کرج مخفی کرده است .

سرهنگ گل صباحی افزود : ماموران با توجه به اعترافات متهم در خصوص سرقت فرشها ، با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و تعداد 50 تخته فرش و قالیچه دست بافت را از منزل وی کشف و ضبط کرده و به همراه سارق دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند .
 

کد مطلب 1597787

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