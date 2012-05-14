98 ملک در قم خریداری و تخریب شد

محمد رضا معرفت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرای طرح فاز پنج عمار یاسر قم از کلیه مالکان در مسیر طرح به صورت موردی با نصب بنر و انتشار آگهی در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار دعوت به عمل آمد.



وی گفت: همچنین انجام 376 مورد کارشناسی به صورت فردی و انجام 28 مورد کارشناسی به صورت هیئتی از دیگر اقداماتی است که سال گذشته در این راستا انجام شده است.



مدیر عامل سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه به منظور اجرای این طرح با 168 نفر از مالکان در طرح قرارداد منعقد شد، افزود: ارزش کلی این قراردادها 310 میلیارد ریال بوده است.



وی با اشاره به اینکه در این راستا 98 ملک به صورت قطعی خریداری و تخریب شد افزود: پس از تخریب املاک حدود هزار سرویس خاک و نخاله‌های ناشی از تخریب املاک توسط پیمانکار و حدود 500 سرویس خاک و نخاله‌های ساختمانی توسط کامیون‌های شهرداری خاکبرداری شد.



معرفت بیان کرد: همچنین در اجرای این طرح 26 قطعه زمین از سازمان توسعه و عمران خریداری شده است که تعدادی از آنها به عنوان معوض واگذار و در باقیمانده قطعات نیز یک مجموعه آپارتمانی 200 واحدی طراحی شده است.

