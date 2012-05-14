جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای فاز دوم عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل به خودروها، گفت: مرحله آزمایشی این طرح سال گذشته در سه استان کشور آغاز شد که با توجه به پایش و بررسی نتایج آن فاز دوم این طرح مدیریت مصرف سوخت در استان‌های دیگر کشور آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه پیش بینی می شود از ابتدای تیر ماه سالجاری طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل در کل کشور اجرایی شود، تصریح کرد: بر اساس نتایج در استان‌های جدید، فاز سوم و نهایی عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل در کل استان‌های ایران عملیاتی خواهد شد.

بهمن نیازمند اقدم مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه سال گذشته طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل خودروها در سه استان کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان به طور پایلوت و آزمایشی عملیاتی شد، اظهار داشت: در مجموع اجرای این طرح منجر به کاهش حدود 20 درصدی مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل شده است.

این مقام مسئول از صدور مجوز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای فاز دوم عرضه منطقه ای گازوئیل خبر داد و افزود: بر اساس این مجوز مرحله دوم این پروژه در 13 استان دیگر کشور اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تا تیر ماه سالجاری باید عرضه منطقه‌ای گازوئیل در کل استان های کشور اجرایی شود، بیان کرد: اجرای کامل آن در گروی تکمیل اطلاعات و نتایج فاز دوم و و ایجاد برخی از بسترها است.

به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه 50 تا 55 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می شود و این در حالی است که در شرایط فعلی روزانه بیش از 2 برابر مصرف گازوئیل خودروها سوخت به ناوگان حمل و نقل اختصاص می یابد.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود پنج میلیون لیتر گازوئیل اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل از طریق مبادی غیر رسمی به خارج کشور قاچاق می شود و دولت طرح جدیدی برای مقابله با قاچاق گازوئیل در دستور کار قرار داده است.



بر این اساس با توافق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از اواخر فروردین ماه سالجاری عرضه گازوئیل در 20 استان کشور به طور منطقه‌ای عرضه شده است.