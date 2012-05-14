بانوان در تحکیم بنیان خانواده نقش تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل و تکریم از مقام زن با محوریت توانمند سازی و تحکیم بنیان خانواده عصر دوشنبه در محل کمیته امداد با حضور آذر اسماعیلی معاون مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.

داود محمدی در این مراسم اولین هسته تشکیل دهنده اجتماع را خانواده عنوان کرد و اظهارداشت: هر چه بنیان خانواده مستحکم تر باشد انحرافات و کج رویها در جامعه کمتر خواهد شد.

وی نقش تحصیل را در جامعه مهم ارزیابی کرد و یادآورشد:‌ اغلب افرادی که مرتکب جرم می ‌شوند، از تحصیلات پایین و زیر دیپلم هستند.

محمدی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) توجه خاصی به تحصیل افراد تحت پوشش خود دارد.

منتخب مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای را از مهمترین راهکارهای ایجاد شغل در استان عنوان کرد.



وی گفت: موضوع اشتغال باید با وضعیت شغل افراد، موقعیت‌ ها، ظرفیت‌های افراد و سازمان‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا هر فرد در هر شغلی که می‌ تواند بیشترین بازدهی و کارآیی را داشته باشد فعالیت کند.

محمدی با بیان اینکه مسئولین استان باید کارهای خود را الویت ‌بندی کنند یادآورشد: 44 پروژه در حال اجرا در سال جاری در استان قزوین در دستور کار قرار دارد که با انجام این پروژه ها تحول خوبی در استان ایجاد خو.اهد شد.

وی اظهارداشت: از مسئولان استان انتظار می رود با حمایت جدی از کمیته امداد زمینه اشتغالزایی و خوکفایی تعداد بیشتری از افراد تحت پوشش این نهاد را دراستان فراهم کند.

محمدی یادآورشد: کمیته امداد با اجرای طرحهای حمایتی در کنار ارائه خدمات مختلف توانسته است نقش مهمی در محرومیت زدایی و خودکفایی افراد نیازمند ایفا کند و با توجه به ظرفیتهای این نهاد می توان امیدوار بود با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی بتوان طرحهای خود کفایی این نهاد را با سرعت بیشتری در سال جاری اجرایی کرد.