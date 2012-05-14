حضرت زهرا(س) الگوی کامل ولایت ‌مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی در جشن میلاد بانوی آفتاب که بعد از ظهر دوشنبه در سالن امیر نظام گروسی برگزار شد، با بیان اینکه مادران شهدا با تاسی از حضرت زهرا (س) فرزندان خود را برای حضور در عرصه‌های دفاع‌ مقدس آماده کردند، افزود: امروز مادران شهدا به عنوان نمونه ‌های واقعی پیروان حضرت زهرا (س) هستند.

وی به همزمانی ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تولد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: پاکی، صلابت و اقتدار امام خمینی (ره) برگرفته از شخصیت و مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) است.

فرماندار بیجار با اشاره به شخصیت علمی حضرت فاطمه (س) اعلام کرد: حضرت زهرا (س) توانمندی علمی بالایی داشتند و جامعه امروز نیز باید به توانمندی زنان توجه جدی داشته باشد.

وی با اشاره به زندگانی بزرگ بانوی اسلام حضرت زهرا(س) ایشان را در ابعاد مختلف زندگی از قبیل خانه داری، تربیت فرزند، مسائل اخلاقی، عبادی و همسرداری الگو دانست وعنوان کرد: توجه به این مسائل باعث می شود که خانواده به اوج کمال اخلاقی و سعادت واقعی برسد و به دنبال آن جامعه را نیز به همان سمت هدایت کند.

جمشیدی به نقش متقابل زن و مرد اشاره کرد و گفت: مادر به سبب ارتباط بیشتری که در خانه با فرزندان دارد دارای نقش تربیتی ویژه است و از سوی دیگر مرد به عنوان حامی خانواده در زمینه‌های مالی و روانی دارای نقش ویژه است، هماهنگی زن و مرد در خانواده می تواند خانواده و جامعه را به سمت کمال سوق دهد.

فرماندار شهرستان بیجار در پایان یادآور شد: انتظار می رود بانوان ما با تاسی از این بانوی بزرگوار بتوانند بیش از پیش در راه اعتلای فرهنگ ناب محمدی در جامعه گام بردارند تا بدین طریق شاهد جامعه ای پاک و سالم باشیم.