برقرای دموکراسی در مصر زمان می برد/ انتخابات ریاست جمهوری حساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیلس کپل" یکی از معروفترین کارشناسان مسائل خاورمیانه در فرانسه در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" درباره انتخابات مصر اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری مصر هم یک روز تاریخی برای مردم این کشور است و هم می تواند یک مرحله دیگر به سوی ناپایداری و دلسردی بیشتر باشد.

وی افزود: بدون شک شور و هیجان زیادی درباره این انتخابات بین مردم وجود دارد. برای اولین بار و بعد از سالهای طولانی مصریها رئیس جمهوریشان را خود انتخاب می کنند و این لحظه ای تاریخی است. این رای گیری بخصوص با این تلقی در بین مردم برگزار می شود که رئیس جمهوری منتخب در برابر ملت کاملا مسئول بوده و دوباره امکان برکناری وی توسط مردم وجود دارد. به این ترتیب بسیار دشوار است که مصر به سیستم قدرتی سابق برگردد.

این کارشناس فرانسوی در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد: یک دموکراسی در حال شکل گیری به سازمانهای قدرتمند و شهروندانی فرهیخته و تحصیلکرده نیاز دارد وگر نه دموکراسی سریعا به عوام فریبی تبدبیل خواهد شد. مصر از چنین مسئله ای دور نیست. وی افزود: برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر کاملا غیر واقع بینانه بوده و پر از شعارها ی غیر عملی است که امکان تحقق آن بسیار بعید به نظر می رسد .

وی تاکید کرد: هیچ یک از نامزدهای مطرح و مهم انتخابات ریاست جمهوری مصر برآمده از اجتماع انقلابیون میدان تحریر مصر نیستند.

این کارشناس فرانسوی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چشم انداز مصر بعد از برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود گفت: رئیس جمهوری جدید مصر با وعده هایش مقایسه می شود. وی باید وعده هایش را عملی کند اما کاملا مشخص است که وی نمی تواند این کار را انجام دهد.

کپل در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: یک قانون اساسی جدید هنوز در مصر وجود ندارد. همزمان منابع پول ارزی به پایان رسیده و بحران بنزین در این کشور همچنان ادامه دارد. سوبسیدهای بالا برای بنزین بودجه کشوررا با آسیب جدی مواجه می کند . اکنون فصل برداشت محصول در مصر است ، به زودی ممکن است گرسنگی و قحطی در این کشور به وجود آمده و انقلابی سخت تر در پیش باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مصر ظرفیت برقراری دموکراسی در کشورش را دارد در عین حال تصریح کرد اما تحقق چنین امری مدتها به طول خواهد انجامید.