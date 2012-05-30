کوهنوردی کردستان در مسیر پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، استان کردستان در اکثر رشته های ورزشی در سطح کشور و میادین برون مرزی همواره خوش درخشیده است و این درخشش و ستاره شدن همواره تداوم داشته است و طی دو سال اخیر در رشته کوهنوردی ورزشکاران این دیار با انجام صعود های برون مرزی و ملی باعث ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین مردم استان و علاقمندان به این رشته ورزشی شده اند.

یکی از عزیزانی که بدون هیچ ادعا و هیاهوی تبلیغاتی در ابتدای سال 90 و با هزینه شخصی و بدون هیچ نوع حمایت دولتی موفق شد که بام دنیا را در تلاشی 60 روزه فتح کند، حمید دهقان کوهنورد با اخلاق و توانمند سنندجی بود که با انجام تمرینات مستمر و برنامه ریزی دقیق کاری بزرگ و انسانی را انجام داد.

در دنیای مادی امروزی و در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه ای در کشور ما بیشتر دیدگاه مادی مطرح است ولی همیشه تک ستاره هایی وجود داشته و دارند که در کنار درآمد زایی از ماحصل ورزش حرفه ایی برای خود و سایرین نیز موثر هستند و گاها به نسبت جامعه پیرامون خود ادای دین کرده است.

این کوهنورد کردستانی پیام نوع دوستی و ابراز همدردی با بخشی از جامعه در قالب حمایت از کودکان سرطانی محک و بردن نماد و تابلوی موسسه محک که در راستای حمایت همه جانبه از کودکان معصومی که با بیماری سرطان مواجه بوده به بام دنیا تبلور یافت و با این حرکت و حمایت به نوعی قدرشناس فعالان عرصه حمایت از کودکان سرطانی شد.

یکی از اسوه های ورزش قهرمانی و کوهنوردی کشور زنده یاد محمد اوراز بود که در سال 82 بر اثر حادثه در یکی از صعودهای ملی در هیمالیا جاودانه شد و حمید دهقان بعد از قریب به هشت سال از آن حادثه تلخ به رسم قدرشناسی و ارج نهادن به تلاش و فعالیت های آن عزیز سفر کرده با بردن تصویری از تندیس محمد اوراز به بام دنیا بار دیگر به جامعه ایرانی و مردم دنیا پیام قدرشناسی و یاد آوری قهرمانان این دیار را اطلاع رسانی کرد و قطعا حرکت انسانی حمید دهقان و توصیف عظمت کار وی در این نوشتار نمی گنجد و قلم عاجز از شرح آن است.

در جامعه مادی و کنونی ما قبول این موضوع که فردی با هزینه شخصی قریب به 50 میلیون تومان برای انجام هدفی معنوی و انسانی و صعودی سخت که در آن موضوع مرگ و زندگی مطرح باشد، سخت است اما حمید دهقان این مهم را انجام داد و سرفرازانه به زادگاه و میهن بازگشت و بعد از صعود موفق و انعکاس وسیع این حرکت انسانی در رسانه های دیداری و شنیداری مردم شهر سنندج آماده استقبال از فرزند شایسته خود شدند و در روزی تاریخی و به یاد ماندنی مردم این دیار با حضور در فرودگاه و استقبالی شایسته و سزاوار فرزند لایق و قهرمان خود را در آغوش گرفتند و در آن روز برای استقبال از هر نوع قشر و گروهی به منظور ارج نهادن به تلاش و حرکت انسانی حمید دهقان در فرودگاه حضور داشتند و کانون کوهنوردان استان به مدد این حضور فعال توانست روزی به یاد ماندنی در ورزش کوهنوردی را برای کردستان خلق کند.

از آن روز با شکوه یک سال گذشت و کوهنوردان کردستان به منظور ارج نهادن و قدرشناسی تلاش و همت انسانی حمید دهقان در یک برنامه منسجم و دو روزه با صعود به قله چهل چشمه و با حضور قهرمان حمید دهقان و هیمالیانورد دیگر عارف گرانمایه اولین ایرانی که جبهه شمالی اورست را فتح کرد و در این صعود سه انگشت خود را به دلیل سرما زدگی به بام دنیا هدیه کرد به نوعی پاس داشتند.

در این صعود تعدادی از پیشکسوتان کوهنوردی استان کردستان که در استان حضور ندارند به دعوت کانون کوهنوردان لبیک گفته و با همراهی 275 نفر در قالب گروه کوهنوردی و آزاد و به صورت منظم دو روز به یاد ماندنی را در تاریخ ورزش کردستان رقم زدند.

این برنامه به عنوان نوزدهمین صعود فصلی کانون کوهنوردان و با شعار ترویج ورزش کوهنوردی و ارج نهادن به تلاش انسانی حمید دهقان انجام پذیرفت و امید اینکه در آینده شاهد تداوم این فعالیت ها و اقدامات مثبت باشیم و با قدرشناسی و ارج نهادن به زحمات و تلاش های قهرمانان دیار خود زمینه دلگرمی برای این عزیزان و رشد و توسعه بیشتر ورزش در کردستان را شاهد باشیم.

............

عباد زینبی؛ عضو کانون کوهنوردان کردستان

