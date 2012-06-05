آدرس‌ مراکز پستی برای ثبت نام مسکن مهر پردیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارک لازم برای ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر شامل شناسنامه متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی صفحه اول و دوم، کارت ملی متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی پشت و رو کارت، حکم کارگزینی متقاضی، سرکوپن، گواهی مدرسه محل تحصیل فرزند متقاضی یا هر مدرک دیگر که بتواند شرط حداقل 5 سال سابقه سکونت را احراز نماید، است.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت مدارک مورد نیاز و آدرس مراکز پستی‌ می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی به آدرس http://www.mrud.ir و پایگاه اطلاع رسانی شهرجدید پردیس به آدرس http://www.pardis-ntoir.gov.ir مراجعه و فرم های مربوط را دریافت نمایند.

متقاضیان باید برای طی مراحل ثبت نام به دفاتر پستی زیر مراجعه کنند.

اسامی مشخصات دفاتر پستی مشمول طرح ثبت‌نام مسکن مهر شهر جدید پردیس به ترتیب شامل شماره ردیف، نام و نام خانوادگی مسئول دفتر، شماره تلفن دفتر، اسامی نیروهای عمران پردیس و نشانی دفتر پستی و منطقه پستی در زیر ذکر شده است.

1- محمدرضا خسروی 33993715 مینا محجوبی خ سعدی جنوبی جدید ـ نبش کوچه پست ـ منطقه 11، منطقه پستی11



2 -یزدان رجبی 33110168 مریم پرک خ 15 خرداد ـ روبروی بازار آهنگران ـ دفتر 15 خرداد،منطقه پستی 11



3- ناصر نوری 33121218 مینا صالحی‌فر خ مجاهدین اسلام ـ چهارراه آبسردار ـ دفتر آبسردار، منطقه پستی 11



4- حمید ذوالفقاری 66978164 رضائی خ کارگر جنوبی ـ چهارراه لشگر ـ مرکز منطقه 13



5- مهرداد عباسی 66004060 فائزه باسمعه‌چی خ آزادی ـ بین جیحون و آذربایجان ـ روبروی مترو آزادی ـ دفتر آزادی، منطقه پستی13



6- اسماعیل جعفریان 44506600 الهام کفایتی تهرانسر شرقی ـ خ نیلوفر ـ نبش خ طهماسبی ـ دفتر پاسداران منطقه پستی13



7- سیدمحمدرضا شیدایی 88912609 حمیرا نجفی میدان ولیعصر ـ ضلع شمال غربی ـ میدان منطقه 14 پستی



8- کشاورز فرهنگ‌مهر 88362122 لاریجانی شهرک قدس ـ خ ایوانک شرقی ـ دفتر پستی قدس منطقه پستی 14



9- داریوش انوشه 44241311 فرجود ستارخان ـ بین فلکه اول و دوم صادقیه ـ نبش خ پاییزان ـ دفتر صادقیه منطقه پستی 14



10- علیرضا پیروی 88743594 لیلا دل‌افکار خ مفتح شمالی ـ روبروی دانشگاه الهیات ـ مرکز منطقه 15



11- غلامرضا رحمانی‌نیا 88824223 فهیمه خداشاهی میدان هفت‌تیر ـ ابتدای بهار شیراز ـ دفتر سینا منطقه پستی 15



12- افشین سلیمانی 88820231 شکوری خ انقلاب ـ ابتدای ایرانشهر ـ دفتر ایرانشهر منطقه پستی 15



13- سیروس عبدالحسین‌زاده 77895555 بوربور میدان رسالت ـ خ نیروی دریایی ـ کوچه سهند ـ منطقه 16 پستی



14- علی‌اکبر اسدنژاد 77886785 بهرامی بالاتر از فلکه دوم تهرانپارس ـ جنب مخابرات عاطف ـ دفتر باهنر منطقه پستی16



15- افروز عبدالهی 77902516 روشان نارمک ـ چهارراه تلفنخانه ـ دفتر آیت منطقه پستی 16



16- کمال کیارستمی 77544698 زمانی چهارراه نظام‌آباد جنوبی ـ جنب تعاونی مصرف شهروروستا ـ دفتر مدنی منطقه پستی 16



17- مهدی فهیمی 76243232 علیپور شهر جدید پردیس ـ فاز 2 ـ روبروی بانک ملی ـ دفتر پردیس منطقه پستی16



18- محمد عیدی 33026007 فلاحی نبرد جنوبی ـ چهارراه زمزم ـ منطقه 17 پستی



19- محمدرضا کیانی‌پور 33356772 مهرجو خ 17 شهریور جنوبی ـ چهارراه مسعود ـ جنب بانک ملی ـ دفتر شهدا منطقه پستی 17



20- محمد مشایخی 33146280 شاهزکی 20 متری افسریه ـ 15 متری اول ـ جنب بانک رفاه ـ دفتر افسریه منطقه پستی 17



21 -علی لطفیان 77473978 خسروی خ نیرو هوایی ـ فلکه چهارگوش ـ دفتر ولایت منطقه پستی 17



22- مجتبی چهریان 55081371 تقی‌زاده نازی‌آباد ـ بازار دوم ـ دفتر پستی آقابابایی منطقه پستی 18



23- سعید اسدی 33743939 سیری دولت‌آباد ـ فلکه دوم ـ دفتر پستی دولت‌آباد منطقه پستی18



24- اشکان مرکبیان 22601021 خباز خ شریعتی ـ جنب پل صدر ـ مرکز منطقه پستی 19



25- نادر سرداری 22713498 جمیله صوری میدان تجریش ـ نبش خ ولیعصر ـ دفتر پستی تجریش منطقه پستی19



26- حسین پوراسماعیلی 22543077 مریم همتی خ شهید کلاهدوز ـ چهارراه دلبخواه ـ دفتر پستی رستم‌آباد منطقه پستی 19