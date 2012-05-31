به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی صبح پنجشنبه در نشستی صمیمانه با جمعی از قاریان و فعالان قرآنی یزد با اشاره به هم اندیشی با اهالی قرآن در راه اعتلاء و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی اظهار داشت: روحیه مطالبه گری می تواند در پیشبرد اهداف قرآنی موثر باشد.

وی با اشاره به بی نظیر بودن اجرای مسابقات سراسری قرآن کریم در سال 89 در یزد یادآور شد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با راه اندازی 30 مرکز فرهنگی قرآنی در کنار امامزادگان وبقاع متبرکه کار مهمی را آغاز کرده که این امر مشارکت و همراهی اساتید، فعالان و پیشکسوتان قرآنی را طلب می کند.

حاتمی با اشاره به استعداد و پتانسیل بالای استان یزد در زمینه قرآنی تاکید کرد: ارتباط مستمر در طول سال با قاریان و متسابقین ما را در ایجاد مراکز تخصصی قرآن کریم یاری خواهد کرد.

وی قول همکاری و مساعدت در برنامه های قرآنی را به فعالان قرآنی استان یزد داد.

در ابتدای این دیدار قاریان و فعالین قرآنی استان ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با مشکلات و موانع موجود مطالبی را بیان کردند.