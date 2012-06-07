دومین همایش بزرگ شعر کردی و کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با گذر از خیابان های اصلی کرمانشاه متوجه بنرهایی می شوید که خبر از برگزاری دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی می دهند، همایشی که بیستم خرداد ماه سال جاری در تالار بزرگ انتظار شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بانی این همایش، هفته نامه نقد حال برترین نشریه چند دوره جشنواره مطبوعات غرب کشور است.

دبیر علمی همایش با بیان اینکه این دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی است، گفت: هدف از برگزاری این همایش تقویت بنیه و زیرساخت های فرهنگی و همچنین اشاعه و شناساندن بیشتر گویش و لهجه کردی و کرمانشاهی است.

ثریا صفری افزود: در دور اول ای همایش که 13 آبان 1389 در آستانه روز فرهنگ عمومی و به این مناسبت برگزار شد، 4 جلد کتاب از 4 شاعر کرمانشاهی که پیش از این اثر مکتوبی نداشتند به انضام لوحی فشرده از 26 شاعر کرمانشاهی تهیه و به عنوان هدیه در اختیار مدوعوین قرار گرفت و از 11 شاعر کرمانشاهی نیز تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: در دوم این همایش سعی بر این است که علاوه بر شعر کردی و کرمانشاهی به دیگر هنرها و هنرمندان کرمانشاهی و همچنین ورزش و فرهنگ کرمانشاه نیز پرداخته شود و علاوه بر تألیف ضمیمه کتابی با محتوای شعر و داستان، از تعدادی از مفاخر فرهنگی، ورزشی و ادبی کرمانشاه تقدیر به عمل خواهد آمد.

از مفاخر استان که در این همایش حضور خواهند داشت می توان به استاد میر جلال الدین کزازی، خانم پوران درخشنده اولین زن کارگردان کرمانشاهی پس از انقلاب، خانم ثریا شیرزادی اولین زن تئاتر کرمانشاه پس از انقلاب و نفر اول جشنواره بین المللی تئاتر فجر، استاد محمدرضا فتاحی ( تندر) آهنگساز و نفر برتر جشنواره های مراکز استان ها در حوزه موسیقی به نمایندگی از صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،هادی منتظری از شاگردان استان بهاری و استاد کرمانشاهی کمانچه ایران، استاد محمد علی چاووشی طراح 15 فرهنگ سرا و کتابخانه های زنجیره ای پس از انقلاب در غرب کشور و بنیان گذار موسسه فرهنگی هنری مشکات با فعالیت هایی در زمینه ی آموزش موسیقی اشاره کرد.

همچنین سردار محمد رسول ایوانی فرمانده اولین عملیات غرب کشور در جنگ تحمیلی و مشاور کنونی وبازرس ویژه ی شهردار تهران، اساتیدی چون جعفرکازرونی و اسماعیل زرعی از نویسندگان معاصر کرمانشاهی، استاد عبدا... جواهری موسس و رئیس انجمن خوشنویسان کرمانشاه، استاد فرشید یوسفی شاعر و مولف و گردآورنده کتب بسیاری از مفاخر و هنرمندان کرمانشاهی و همچنین گردآورنده و مؤلف کتاب بزرگان کرمانشاه با رنجی 40 ساله، خانواده ی شهید کرم طهماسبی، جانباز جهانبخش کریمی از جانبازان جنگ تحمیلی، استاد حسن پاکباز یکی از مسن ترین معلمان بازنشسته این دیار، علی لیمویی شاعر کرمانشاهی و گردآورنده و نویسنده کتاب واژه نامک گویش کرمانشاهی، در این همایش حضور خواهند داشت.

گفتنی است از مسلم دارابی، چهره ی برتر ورزشی سال از نگاه خوانندگان نقد حال و قهرمان مسابقات قویترین مردان ایران نیز تقدیر خواهد شد.