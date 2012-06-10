ارائه خدمات رایگان درمانی در بیمارستان صحرائی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری بعدازظهر یکشنبه در آئین افتتاح نخستین بیمارستان صحرائی استان بوشهر در روستای زیارت شهرستان دشتی اظهار داشت: تا پنجشنبه هفته جاری به مردم شهرستان های دشتی، دیر و تنگستان خدمات درمانی رایگان ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بیمارستان صحرایی شهدای خلیج فارس با مشارکت مرکز تخصصی درمانی حضرت قائم (عج) وابسته به سپاه، دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، هلال احمر، بیمه خدمات درمانی و پایگاه ششم شکاری نیروی هوایی برپا شده است.

فرمانده سپام امام صادق (ع) استان بوشهر محرومیت‌زدایی از نقاط محروم را یکی از مهمترین ماموریت‌های سپاه عنوان کرد و افزود: بر همین اساس این بیمارستان صحرایی توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام صادق (ع) ایجاد شده و به مردم این مناطق خدمات رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: به منظور محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و تحقق گفتمان امام و رهبری در جامعه بیاد تفکر بسیجی در در دستگاه های اجرایی حاکم شود تا بتوانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

سردار جمیری خواستار تلاش همه مسئولان نظام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری شد و بیان داشت: باید قدرشناس نعمت‌های الهی، حضرت امام (ره)، جانفشانی شهدا و ایثار بسیجان باشیم که زمینه ساز سرعت بخشی در طی کردن مسیر پیشرفت کشور شده‌اند.

فرماندار شهرستان دشتی نیز در این آئین ضمن تقدیر از همه دست اندرکاران برپایی این بیمارستان صحرایی اظهارداشت: یکی از اولویت‌های دولت‌های نهم و دهم ارائه خدمات ارزنده به اقشار محروم جامعه است که شاهد دستاورد‌های بسیار خوبی در سال‌های اخیر هستیم.

سید علی هاشمی اضافه کرد: امروز هر چه ما داریم به برکت خون شهدا، امام شهدا، هدایت‌گری‌های مقام معظم رهبری و تفکر و اندیشه ناب بسیجی است که همه باید قدردان این نعمات باشیم.